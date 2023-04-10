В самарской школе ранили ученика

Полицейские работают в школе № 91 в Железнодорожном районе Самары. По предварительным данным, здесь ранен ученик.
"Сейчас опрашивают охранника на месте, чтоб понять, как ученик прошел в школу с ножом", — рассказал источник в правоохранительных органах на месте ЧП.
По неофициальной информации, один из учеников сегодня пришел с ножом и в плохом настроении. Он начал конфликт с другим учеником. В итоге нанес ему два ножевых ранения в спину и одно в шею. По предварительной информации, угрозы жизни пострадавшего нет.
В ГУ МВД по Самарской области должны предоставить официальную информацию позже. Пока же сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте ЧП.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!