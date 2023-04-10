В самарской школе ранили ученика

Полицейские работают в школе № 91 в Железнодорожном районе Самары. По предварительным данным, здесь ранен ученик.

"Сейчас опрашивают охранника на месте, чтоб понять, как ученик прошел в школу с ножом", — рассказал источник в правоохранительных органах на месте ЧП.

По неофициальной информации, один из учеников сегодня пришел с ножом и в плохом настроении. Он начал конфликт с другим учеником. В итоге нанес ему два ножевых ранения в спину и одно в шею. По предварительной информации, угрозы жизни пострадавшего нет.

В ГУ МВД по Самарской области должны предоставить официальную информацию позже. Пока же сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте ЧП.

В ГУ МВД по Самарской области официально сообщили, что сейчас полицейские работают в школе по факту сообщения о конфликте в образовательном учреждении и выясняют все обстоятельства случившегося.

Пострадавший — парень 2007 года рождения.

О ситуации доложено губернатору. Дмитрий Азаров дал поручение министру образования и науки Виктору Акопьяну совместно с правоохранительными органами разобраться в произошедшем. Ситуация на контроле у главы региона.