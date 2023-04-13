В Самарской области до конца недели пройдут дожди и мокрый снег

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Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды до конца недели в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, ожидается понижение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра, местами до сильного.