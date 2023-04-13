В Самарской области до конца недели пройдут дожди и мокрый снег

Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды до конца недели в Самарской области. По данным Приволжского УГМС, ожидается понижение температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега, усиление ветра, местами до сильного.
"В ночные и утренние часы на дорогах возможно образование гололедицы. Такие погодные условия сильно осложнят обстановку на дорогах", — предупреждают специалисты гидрометцентра.
В четверг, 13 апреля, в Самаре ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C.
В пятницу, 14 числа, — облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 8…13 м/с, порывы до 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C, днем +5…+10 °C.
В субботу, 15 апреля, будет облачно, возможны небольшие осадки. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Ночью температура воздуха -1…-6 °C, днем +3…+8 °C.
В воскресенье, 16 числа, ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный, 7…12 м/с, температура воздуха -2…-7 °C, днем +8…+13 °C.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.