В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

В пятницу, 14 апреля, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
"Ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 17-22 м/с", — говорится в сообщении ФГБУ "Приволжское УГМС".
В пятницу, 14 апреля, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
"Ожидается усиление северо-восточного ветра, порывы 17-22 м/с", — говорится в сообщении ФГБУ "Приволжское УГМС".
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.