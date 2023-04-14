50 укушенных: администрация Тольятти два месяца не заключала контракт на отлов бездомных животных

Прокуратура Тольятти обнаружила, что из-за нарушений департамента городского хозяйства пострадали люди.
По данным надзорного ведомства, с 21 ноября 2022 г. у администрации не было действующего контракта с подрядчиком на деятельность по обращению с животными без владельцев (собаками).
При этом в течение двух месяцев, с 22 ноября 2022 г., в департамент поступило 143 обращения о нападениях и укусах бродячих собак. В больницы обратилось 50 человек, из которых восемь — дети.
Новый контракт администрация заключила лишь 20 января 2023 года.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
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