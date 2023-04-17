Из-за ремонта пути изменилось расписание движения электричек между Самарой, Тольятти и Жигулевском

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В связи с проведением работ по ремонту пути 19, 20 апреля вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Самара — Жигулевское Море — Тольятти и Жигулевское Море — Жигулевск, сообщает "Самарская пригородная пассажирская компания".