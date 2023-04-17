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Общество

Из-за ремонта пути изменилось расписание движения электричек между Самарой, Тольятти и Жигулевском

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением работ по ремонту пути 19, 20 апреля вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Самара — Жигулевское Море — Тольятти и Жигулевское Море — Жигулевск, сообщает "Самарская пригородная пассажирская компания".

Так, уже 18 апреля отменяются электропоезда "Ласточка":

  • № 7128/7127 Самара (отпр.20.15) — Тольятти (приб. 22.10)
  • № 7130/7129 с Тольятти (отпр.20.11) — Самара (приб. 22.06)

19 и 20 апреля отменяются электропоезда "Ласточка":

  • № 7112/7111 Самара (отпр.08.12) — Тольятти (приб.10.11)
  • № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.31) — Самара (приб.12.27)
  • № 7120/7119 Самара (отпр.14.00) — Тольятти (приб.15.57)
  • № 7126/7125 Тольятти (отпр.17.00) — Самара (приб.18.56)
  • № 7128/7127 Самара (отпр.20.15) — Тольятти (приб.22.10)
  • № 7130/7129 Тольятти (отпр.20.11) — Самара (приб.22.06)

Также отменяются пригородные поезда:

  • № 6328/6327 Царевщина (отпр.06.23) — Самара (приб.07.27)
  • № 6322/6321 Самара (отпр.13.05) — Курумоч (приб.14.31)
  • № 6308/6307 Курумоч (отпр.15.17) — Самара (приб.16.45)
  • № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.36) — Жигулевск (приб.15.52)
  • № 7376 Жигулевск (отпр.17.07) — Жигулевское Море (приб.17.21)

Пригородный поезд № 6316/6315 Курумоч (отпр.18.22) — Самара (приб.19.49) устанавливается сообщением Курумоч (отпр.18.22) — Стахановская (приб.19.34) на участке Стахановская — Самара отменяется.

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