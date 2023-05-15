На ремонт трассы "Самара - Бугуруслан" выделили 400 млн рублей

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который отремонтирует дорогу "Самара — Бугуруслан" на участке км 76+220 — км 88+800 в Кинель — Черкасском районе.