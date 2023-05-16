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Массовый спорт Спорт

В Самаре бегуны выйдут на старт юбилейного Зеленого Марафона

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 20 мая пройдет юбилейный Зелёный Марафон, по всей России в этот день на старт выйдут десятки тысяч бегунов — забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В Самаре бегуны выйдут на дистанции протяженностью 4,2 и 10 километров. Также будут организованы детские забеги, забег с собаками и инклюзивный старт на креслах-колясках на 420 м. В этом году забег пройдет в Самаре на второй очереди набережной у бассейна ЦСК ВВС. Для зрителей и болельщиков будет организована развлекательная программа.

Первый Зеленый Марафон Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более чем 750 тысяч человек стали его участниками. В преддверии юбилейного десятого Зеленого Марафона "Волга Ньюс" пообщался с опытными бегунами в Самаре — Юлией Казаковой и Марией Чубаркиной. Они поделились впечатлениями об участии в предыдущих забегах, а также дали советы тем, кто собирается выйти на дистанцию впервые.

Юлия Казакова — марафонец со стажем. За ее плечами восемь марафонов: пять европейских (в Мадриде, Мюнхене, Бонне, Копенгагене и Будапеште) и три в России (два в Москве и один в Екатеринбурге). Стартовой точкой серийного марафонства стал именно Зелёный Марафон. Перед марафоном она поддерживала физическую форму, занимаясь бегом в парках и на улицах города.

"Первым для меня был Зеленый Марафон в 2013 году, — вспоминает Юлия. — Позже в моей жизни появились и другие марафоны. Например, в 2017 году я узнала, что у меня на работе есть беговой клуб, в котором тренировались любители бега. Тогда я записалась в клуб, упорно тренировалась, и наградой стало решение тренера об отборе меня для участия в большом марафоне. Это был мой первый полный марафон, который я бежала со своими коллегами в Мадриде".

На следующие европейские забеги Юлия записывалась уже самостоятельно.

"Самое сложное в подготовке к состязаниям: побороть себя, выйти и сделать это. Все остальное — что надеть, какой пульсометр выбрать и т. д. — приходит с опытом", — делится она.

Юлия Казакова привыкла поддерживать себя в хорошей форме и тренируется регулярно. "Физическая активность — это здоровье, работоспособность, эмоциональное спокойствие. Иногда бывает "мудрость дня": во время бега приходят идеи, озарения", — рассказывает она.

К победам на марафонах Юлия Казакова не стремится и признается, что для нее важнее участие, возможность встретиться с коллегами.

"Если честно, Зеленый Марафон для меня не соревнование, а праздник. Радует, что каждый год число участников увеличивается. И дистанции тоже. Еще один большой плюс: участие бесплатное, с очень хорошей организацией всех активностей".

Главный совет новичкам от опытного марафонца — не ставить амбициозных целей, не гнаться за километрами, не экономить на обуви и помнить о питьевом режиме.

"Очень важно во время бега соблюдать питьевой баланс — рекомендует Юлия Казакова. — У меня был неудачный опыт, когда я пренебрегла этим, и чуть не ушла с дистанции".

"Волга Ньюс" также пообщался с победительницей самого первого Зеленого Марафона в Самаре, который прошел в 2012 году, Марией Чубаркиной.

"На тот момент мне было 25-26 лет, — вспоминает Мария события десятилетней давности. — Я расценила этот забег как тренировку, поскольку готовилась к более крупным соревнованиям".

Девушка рассказывает, что физическая подготовка перед марафоном у нее была: еще в школе она занималась легкой атлетикой, а позже — бегом, который позволял поддерживать хорошую форму.

"Трижды в неделю у меня были тренировки. В Красноярском районе, где я живу и работаю, есть стадион, мы занимаемся на нем, — рассказывает она. — Я продолжаю тренировки до сих пор. Почти каждый день хожу туда после работы, с мая по октябрь. Физическая активность дает мне хорошее самочувствие, здоровье. На больничный не хожу, на работе этому рады".

Мария Чубаркина признается, что не ожидала оказаться в победителях марафона.

"Я даже не поняла, что победила. Бежала-бежала и добежала, — смеется девушка. — Волонтеры поймали меня на финише, вручили диплом участника и сказали, что я первая. А я не поверила!"

В общей сложности Мария участвовала в Зелёном Марафоне семь раз.

В 2023 году Мария тоже собирается принять участие в Зеленом Марафоне. Девушка поделилась лайфхаками с теми, кто, как и она, собирается поучаствовать в забеге: "Советую хорошо разминаться перед забегом. Сбер делает отличную общую разминку перед сценой. Но я разминаюсь еще дополнительно. Обычно ухожу, минут 20 бегаю отдельно, а потом разминаюсь. Ну и одеваться — обуваться по погоде: спортивные вещи, хорошие удобные кроссовки".

Принять участие в Зеленом Марафоне могут все желающие, регистрация пройдет на площадке в день проведения мероприятия — 20 мая. Подробности проведения забега — на сайте.

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