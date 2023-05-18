В Самару из барнаульского зоопарка переедет лев Алтай

В Самаре появится львенок по кличке Алтай. Об этом на своей странице в соцсети рассказал директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
"Дело в том, что в самарском зоопарке умер лев Цезарь, и мной было принято решение подарить львенка, но с условием сохранить котенку имя Алтай", - сказал Писарев.
Напомним, любимца самарцев, 16-летнего льва Цезаря не стало 18 апреля.
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