16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Владимир Куделькин: "Наша система — это виртуальный 4D-мир с объективной реальностью" "ЁлкаФест" снова в городе: экологи Куйбышевского НПЗ вместе со школьниками делают Самару зеленее "Самаратранснефть-терминал" ушел в убыток на 1,7 млрд рублей Налоговая банкротит оператора нефтебазы, фигурирующей в делах о взятках Структура "Роснефти" получила нефтеносный участок в Борском районе

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Семьи работников Сызранского НПЗ стали частью городской летописи

СЫЗРАНЬ. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Семьи работников Сызранского НПЗ вписаны в городскую "Летопись семейного благополучия". Традиция заносить в Книгу почета лучшие семьи появилась в Сызрани в 2016 году. Попасть в летопись не так-то просто, а оттого — особенно почетно. За год в ней делается порядка 10 записей. Фолиант хранится в городском краеведческом музее, где ознакомиться с ним могут все желающие.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В летописи уже семь заводских семей. На этот раз в Книгу почета внесены трудовая династия нефтепереработчиков Ермолаевых-Калашник и семья Базыкиных, воспитавшая талантливых детей.

На Сызранском НПЗ трудится не один десяток рабочих династий, несколько поколений которых неразрывно связаны с заводом. Так, производственный стаж Ермолаевых-Калашников превышает 200 лет. В послевоенном 1948 году на предприятие пришли работать Иван Павлович и Мария Павловна Ермолаевы. Они-то и стали основателями династии. Супруги до пенсии работали на заводе. Иван Павлович — инженером-экономистом, Мария Павловна — бухгалтером. Сегодня на СНПЗ трудится третье и четвертое поколение семьи нефтепереработчиков: внуки Андрей и Павел Калашники, правнук Данил, Елена Сурикова — супруга Андрея.

Вторая семья, удостоенная чести быть увековеченной в летописи, — Базыкины. Сергей Валерьевич более 15 лет управляет вахтовым автобусом предприятия. Сергея и Аллу Базыкиных на предприятии знают многие. Творческие и креативные, они участвовали во многих корпоративных мероприятиях. В следующем году пара отметит "серебряный" юбилей. Их дочери Елизавета и Ариадна — многократные призеры фестиваля "Роснефть зажигает звезды". Талант, который девушки раскрыли на корпоративных фестивалях, помог в выборе профессии. Сейчас Лиза — актриса столичного театра на Бронной. Снялась в одной из главных ролей сериала Тодоровского "Надвое" с признанными звездами кино. Ее сестра Ариадна — студентка ульяновского колледжа искусств. Уверены, и младшая Базыкина еще прославит нашу губернию!

Решать производственные задачи, добиваться профессиональных успехов гораздо сподручнее, если за спиной надежный тыл, каким является счастливая и дружная семья. Об этом прекрасно знает социально ответственный бизнес. Поэтому поддержка семей, материнства и детства — приоритет Сызранского НПЗ. Подтверждение тому — широкий перечень льгот и гарантий, закрепленных в Коллективном договоре. Забота предприятия сопровождает семьи на всех значимых этапах жизни. Так, нефтепереработчики получают выплаты при вступлении в брак и рождении детей, помощь в улучшении жилищных условий в рамках корпоративной ипотечной программы. Предусмотрены новогодние подарки, портфели первоклашкам, путевки. А многочисленные корпоративные мероприятия, ориентированные на укрепление семейных ценностей, давно стали нормой.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4