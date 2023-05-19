Семьи работников Сызранского НПЗ стали частью городской летописи

Семьи работников Сызранского НПЗ вписаны в городскую "Летопись семейного благополучия". Традиция заносить в Книгу почета лучшие семьи появилась в Сызрани в 2016 году. Попасть в летопись не так-то просто, а оттого — особенно почетно. За год в ней делается порядка 10 записей. Фолиант хранится в городском краеведческом музее, где ознакомиться с ним могут все желающие.

В летописи уже семь заводских семей. На этот раз в Книгу почета внесены трудовая династия нефтепереработчиков Ермолаевых-Калашник и семья Базыкиных, воспитавшая талантливых детей.

На Сызранском НПЗ трудится не один десяток рабочих династий, несколько поколений которых неразрывно связаны с заводом. Так, производственный стаж Ермолаевых-Калашников превышает 200 лет. В послевоенном 1948 году на предприятие пришли работать Иван Павлович и Мария Павловна Ермолаевы. Они-то и стали основателями династии. Супруги до пенсии работали на заводе. Иван Павлович — инженером-экономистом, Мария Павловна — бухгалтером. Сегодня на СНПЗ трудится третье и четвертое поколение семьи нефтепереработчиков: внуки Андрей и Павел Калашники, правнук Данил, Елена Сурикова — супруга Андрея.

Вторая семья, удостоенная чести быть увековеченной в летописи, — Базыкины. Сергей Валерьевич более 15 лет управляет вахтовым автобусом предприятия. Сергея и Аллу Базыкиных на предприятии знают многие. Творческие и креативные, они участвовали во многих корпоративных мероприятиях. В следующем году пара отметит "серебряный" юбилей. Их дочери Елизавета и Ариадна — многократные призеры фестиваля "Роснефть зажигает звезды". Талант, который девушки раскрыли на корпоративных фестивалях, помог в выборе профессии. Сейчас Лиза — актриса столичного театра на Бронной. Снялась в одной из главных ролей сериала Тодоровского "Надвое" с признанными звездами кино. Ее сестра Ариадна — студентка ульяновского колледжа искусств. Уверены, и младшая Базыкина еще прославит нашу губернию!

Решать производственные задачи, добиваться профессиональных успехов гораздо сподручнее, если за спиной надежный тыл, каким является счастливая и дружная семья. Об этом прекрасно знает социально ответственный бизнес. Поэтому поддержка семей, материнства и детства — приоритет Сызранского НПЗ. Подтверждение тому — широкий перечень льгот и гарантий, закрепленных в Коллективном договоре. Забота предприятия сопровождает семьи на всех значимых этапах жизни. Так, нефтепереработчики получают выплаты при вступлении в брак и рождении детей, помощь в улучшении жилищных условий в рамках корпоративной ипотечной программы. Предусмотрены новогодние подарки, портфели первоклашкам, путевки. А многочисленные корпоративные мероприятия, ориентированные на укрепление семейных ценностей, давно стали нормой.