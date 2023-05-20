Более 16 тыс. человек приняли участие в юбилейном Зеленом марафоне в Самаре

На второй очереди набережной Волги 20 мая состоялся яркий городской спортивный праздник - Зеленый марафон Сбербанка. В одном из главных беговых событий региональной столицы приняли участие свыше 16 тысяч человек: профессиональные спортсмены и любители разных возрастов, а также болельщики.

Взрослые участники забега преодолевали дистанции на 10 км, 4,2 км, дети, участники инклюзивных стартов — на 420 метров. Впервые в этом году проходил забег для участников с собаками на дистанцию 420 метров. Для детей до года прошел "совсем Зеленый марафон".

По традиции Зеленый марафон не просто спортивное, а еще и благотворительное мероприятие. В этом году Сбер расширил благотворительную составляющую марафона и объявил о старте большой благотворительной акции — "Мир открытых возможностей", которую проводит совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Собранные средства будут направлены на оказание психологической, педагогической и финансовой помощи семьям, где воспитываются дети с особенностями развития. Акция продлится до 1 сентября 2023 года. Поэтому все желающие успеют принять в ней участие через платформу СберВместе.

Для зрителей и болельщиков была организована насыщенная программа со спортивно-развлекательными активностями: мастер-класс по зумбе, хатха-йоге и по Dancehall, выступления кавер-группы и танцевального-шоу PROдвижение. Эксклюзивно для участников и гостей Зелёного марафона футбольный мастер-класс провели игроки команды "Крылья Советов–М".

"Сегодня в Самаре на второй очереди набережной мы проводим 10-й юбилейный Зеленый марафон, который особенно символичен для каждого из нас, - говорит управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин. - В этом году спортивный праздник проходит в День Волги. Мы собрались на набережной не просто для того, чтобы пробежать. Сбер заботится об экологии и уже по сложившейся традиции мы третий год подряд делаем забор воды в Волге для проведения исследования и оценки качества в рамках акции "Дань Волге в День Волги". В этом году мы также расширяем благотворительную составляющую марафона. Сегодня мы даем старт благотворительной акции "Мир открытых возможностей" совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", в рамках которой объявляем о сборе средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот. Сбер уже сделал первый взнос и внес 10 млн рублей. Друзья, присоединяйтесь и вы!"

"Сбер на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в развитие человека, как личности, уделяя огромное внимание спорту как элементу корпоративной культуры, так и поддерживая спортивные движения среди клиентов банка, - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов. - Зеленый марафон — живое тому доказательство. Самара считается одним из лидеров среди городов России по качеству организации легкоатлетических стартов. Департамент физической культуры и спорта всегда активно поддерживает такие мероприятия и Зеленый марафон не исключение".