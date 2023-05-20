Более 16 тыс. человек приняли участие в юбилейном Зеленом марафоне в Самаре

На второй очереди набережной Волги 20 мая состоялся яркий городской спортивный праздник - Зеленый марафон Сбербанка. В одном из главных беговых событий региональной столицы приняли участие свыше 16 тысяч человек: профессиональные спортсмены и любители разных возрастов, а также болельщики.
Взрослые участники забега преодолевали дистанции на 10 км, 4,2 км, дети, участники инклюзивных стартов — на 420 метров. Впервые в этом году проходил забег для участников с собаками на дистанцию 420 метров. Для детей до года прошел "совсем Зеленый марафон".
По традиции Зеленый марафон не просто спортивное, а еще и благотворительное мероприятие. В этом году Сбер расширил благотворительную составляющую марафона и объявил о старте большой благотворительной акции — "Мир открытых возможностей", которую проводит совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее". Собранные средства будут направлены на оказание психологической, педагогической и финансовой помощи семьям, где воспитываются дети с особенностями развития. Акция продлится до 1 сентября 2023 года. Поэтому все желающие успеют принять в ней участие через платформу СберВместе.
Для зрителей и болельщиков была организована насыщенная программа со спортивно-развлекательными активностями: мастер-класс по зумбе, хатха-йоге и по Dancehall, выступления кавер-группы и танцевального-шоу PROдвижение. Эксклюзивно для участников и гостей Зелёного марафона футбольный мастер-класс провели игроки команды "Крылья Советов–М".
"Сегодня в Самаре на второй очереди набережной мы проводим 10-й юбилейный Зеленый марафон, который особенно символичен для каждого из нас, - говорит управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин. - В этом году спортивный праздник проходит в День Волги. Мы собрались на набережной не просто для того, чтобы пробежать. Сбер заботится об экологии и уже по сложившейся традиции мы третий год подряд делаем забор воды в Волге для проведения исследования и оценки качества в рамках акции "Дань Волге в День Волги". В этом году мы также расширяем благотворительную составляющую марафона. Сегодня мы даем старт благотворительной акции "Мир открытых возможностей" совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее", в рамках которой объявляем о сборе средств в поддержку детей с особенностями развития и детей-сирот. Сбер уже сделал первый взнос и внес 10 млн рублей. Друзья, присоединяйтесь и вы!"
"Сбер на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в развитие человека, как личности, уделяя огромное внимание спорту как элементу корпоративной культуры, так и поддерживая спортивные движения среди клиентов банка, - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта администрации Самары Дмитрий Чеканов. - Зеленый марафон — живое тому доказательство. Самара считается одним из лидеров среди городов России по качеству организации легкоатлетических стартов. Департамент физической культуры и спорта всегда активно поддерживает такие мероприятия и Зеленый марафон не исключение".
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.