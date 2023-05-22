В селе под Сызранью 23 человека тушили пожар на дачах

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В воскресенье, 21 мая, в 22:09, начался пожар на ул. Октябрьской, 58 в с. Жемковка Сызранского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.