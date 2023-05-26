Мужчина пострадал при пожаре в СНТ под Тольятти

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В четверг, 25 мая, примерно в 7:28, начался пожар на участках 55-64 на ул. 3 в СНТ "Отрада" в с. Тимофеевка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.