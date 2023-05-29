В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В преддверии летних каникул Самарский социально-педагогический колледж готовит к выпуску первую группу вожатых. Скоро 30 девушек поедут в детские оздоровительные лагеря, чтобы применить свои навыки на практике и подарить детям незабываемое лето.

В этом году колледж впервые выиграл грант на подготовку вожатых. Обучение проходит с начала апреля по довольно насыщенной программе: психолого-педагогическое и информационно-медийное сопровождение деятельности вожатого в лагере, ее нормативно-правовая основа, история, современность и этические основы вожатства, безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь.

"Занятия вели преподаватели, имеющие опыт работы в детских оздоровительных лагерях и прошедшие переподготовку по профессиональной компетенции "Вожатый", — пояснил директор колледжа заслуженный учитель РФ кандидат педагогических наук Владимир Черноиванов. — А по окончании обучения выпускницы получат свидетельство государственного образца".

"Учиться на вожатого — это веселье, польза и креатив! Ты погружаешься в океан новых эмоций, приобретаешь новые умения, навыки, узнаешь интересные лайфхаки, которые помогут тебе стать самым классным вожатым и завоевать сердца детей", — считает выпускница курсов Лилия Старкова. Она уверена, что учеба на вожатого — самое лучшее, что случалось в ее жизни.

"Мы получили уйму ценных, важных знаний, которые обязательно понадобятся в работе с детьми в лагере. Вся информация структурирована, тщательно прорабатывается с преподавателями. Учиться на вожатого не так просто, но вы точно не будете там скучать", — поделилась будущая вожатая.

Для молодых людей, как правило, это студенты самарских вузов и ссузов, обучение бесплатное. Гранты на их подготовку выделяют "Российские студенческие отряды" — крупнейшая молодежная организация страны, которая не только обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из разных субъектов РФ, но и занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает их творческий и спортивный потенциал.

Студенческие отряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников.

Самое популярное направление РСО — педагогические отряды, которые ежегодно организуют каникулярный отдых детей в детских лагерях федерального и регионального значения, составляя основной кадровый потенциал. Именно там молодые люди приобретают массу полезных знаний, которые всегда пригодятся им в жизни.

Выпускница Тамара Пуяндаева призналась, что не ожидала такой насыщенной и сложной программы, но потом втянулась. Ее однокурсница Дарья Фролова после курса подготовки поняла, что профессия вожатого не так проста, как кажется, на первый взгляд: "В детстве я часто ездила в лагерь, и мне казалось, что вожатые с нами отдыхают. А сейчас за время учебы я посмотрела на эту работу с другой стороны. Меня удивляет, как вожатый успевает не только взаимодействовать с детьми, играть с ними, но и готовить мероприятия, праздники, планировать свою работу". Дарья с нетерпением ждет каникул, уже представляя, как будет заниматься с ребятами. Остается пожелать вожатым успешной сдачи экзамена, а в том, что девчонкам и мальчишкам с ними будет интересно, сомнений нет.