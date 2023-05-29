В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В преддверии летних каникул Самарский социально-педагогический колледж готовит к выпуску первую группу вожатых. Скоро 30 девушек поедут в детские оздоровительные лагеря, чтобы применить свои навыки на практике и подарить детям незабываемое лето.
В этом году колледж впервые выиграл грант на подготовку вожатых. Обучение проходит с начала апреля по довольно насыщенной программе: психолого-педагогическое и информационно-медийное сопровождение деятельности вожатого в лагере, ее нормативно-правовая основа, история, современность и этические основы вожатства, безопасность жизнедеятельности и первая медицинская помощь.
"Занятия вели преподаватели, имеющие опыт работы в детских оздоровительных лагерях и прошедшие переподготовку по профессиональной компетенции "Вожатый", — пояснил директор колледжа заслуженный учитель РФ кандидат педагогических наук Владимир Черноиванов. — А по окончании обучения выпускницы получат свидетельство государственного образца".
"Учиться на вожатого — это веселье, польза и креатив! Ты погружаешься в океан новых эмоций, приобретаешь новые умения, навыки, узнаешь интересные лайфхаки, которые помогут тебе стать самым классным вожатым и завоевать сердца детей", — считает выпускница курсов Лилия Старкова. Она уверена, что учеба на вожатого — самое лучшее, что случалось в ее жизни.
"Мы получили уйму ценных, важных знаний, которые обязательно понадобятся в работе с детьми в лагере. Вся информация структурирована, тщательно прорабатывается с преподавателями. Учиться на вожатого не так просто, но вы точно не будете там скучать", — поделилась будущая вожатая.
Для молодых людей, как правило, это студенты самарских вузов и ссузов, обучение бесплатное. Гранты на их подготовку выделяют "Российские студенческие отряды" — крупнейшая молодежная организация страны, которая не только обеспечивает временной трудовой занятостью более 150 тысяч молодых людей из разных субъектов РФ, но и занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает их творческий и спортивный потенциал.
Студенческие отряды работают по разным направлениям: строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников.
Самое популярное направление РСО — педагогические отряды, которые ежегодно организуют каникулярный отдых детей в детских лагерях федерального и регионального значения, составляя основной кадровый потенциал. Именно там молодые люди приобретают массу полезных знаний, которые всегда пригодятся им в жизни.
Выпускница Тамара Пуяндаева призналась, что не ожидала такой насыщенной и сложной программы, но потом втянулась. Ее однокурсница Дарья Фролова после курса подготовки поняла, что профессия вожатого не так проста, как кажется, на первый взгляд: "В детстве я часто ездила в лагерь, и мне казалось, что вожатые с нами отдыхают. А сейчас за время учебы я посмотрела на эту работу с другой стороны. Меня удивляет, как вожатый успевает не только взаимодействовать с детьми, играть с ними, но и готовить мероприятия, праздники, планировать свою работу". Дарья с нетерпением ждет каникул, уже представляя, как будет заниматься с ребятами. Остается пожелать вожатым успешной сдачи экзамена, а в том, что девчонкам и мальчишкам с ними будет интересно, сомнений нет.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.