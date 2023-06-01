Самарцы пробегут полумарафон "Забег.РФ" 4 июня

В воскресенье, 4 июня, в Самаре состоится главный полумарафон России с синхронным стартом - "Забег. РФ". Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

На "Последней миле" стадиона "Солидарность Самара Арена" в 9:00 по местному времени на старт выйдут более чем 2000 бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

"Для самарцев этот забег станет особенным. 24 мая 2023 года в 15:56 МСК с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а", собранная в Самаре на мощностях АО "РКЦ "Прогресс". Грузовой корабль "Прогресс" доставил на МКС флаг "Забег. РФ", тем самым формально полумарафон "Забег. РФ" стал космическим стартом", - отмечается в сообщении.