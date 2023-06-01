Самарцы пробегут полумарафон "Забег.РФ" 4 июня

В воскресенье, 4 июня, в Самаре состоится главный полумарафон России с синхронным стартом - "Забег. РФ". Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
На "Последней миле" стадиона "Солидарность Самара Арена" в 9:00 по местному времени на старт выйдут более чем 2000 бегунов на четырех дистанциях: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.
"Для самарцев этот забег станет особенным. 24 мая 2023 года в 15:56 МСК с Байконура стартовала ракета "Союз-2.1а", собранная в Самаре на мощностях АО "РКЦ "Прогресс". Грузовой корабль "Прогресс" доставил на МКС флаг "Забег. РФ", тем самым формально полумарафон "Забег. РФ" стал космическим стартом", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.