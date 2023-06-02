По ул. Новоурицкой в Самаре продлили ограничение движения до 20 июня

В мэрии Самары сообщили, что временное ограничение движения по ул. Новоурицкой будет продлено до 23:59 20 июня.
"В связи с проведением строительных работ по монтажу водоводов по ул. Новоурицкой временное ограничение движения транспорта, которое действует на участке от ул. Авиационной до ул. Речной со 2 мая 2023 года, будет продлено до 23:59 20 июня", — отмечается в сообщении.
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Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".
Дело нужное. Хрупкий материал...
Вечная Память истинным Героям!
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.