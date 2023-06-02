По ул. Новоурицкой в Самаре продлили ограничение движения до 20 июня

В мэрии Самары сообщили, что временное ограничение движения по ул. Новоурицкой будет продлено до 23:59 20 июня.

"В связи с проведением строительных работ по монтажу водоводов по ул. Новоурицкой временное ограничение движения транспорта, которое действует на участке от ул. Авиационной до ул. Речной со 2 мая 2023 года, будет продлено до 23:59 20 июня", — отмечается в сообщении.