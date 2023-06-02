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Нефтяники развивают в городах региона социальную инфраструктуру для детей

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2022 году НК "Роснефть" направила значительные средства на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, поддержку многодетным семьям, домам ребенка и социально-реабилитационным центрам.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

В рамках соглашений о сотрудничестве с регионами РФ нефтяная компания реализует проекты развития социальной инфраструктуры, направленные на создание благоприятной среды для полноценной жизни, охраны здоровья, образования и воспитания детей.

В городе Отрадном благодаря Самаранефтегазу (дочернее предприятие НК "Роснефть) в мае прошлого года состоялось открытие нового корпуса Детской школы искусств, в котором разместилась художественная школа для обучения 150 учащихся. В учреждении оборудованы учебные кабинеты по живописи, рисунку, скульптуре, станковой и декоративной композиции, а также комната отдыха для учеников и свой выставочный зал. Здание оснащено современными системами пожаротушения, дымоудаления и кондиционирования, а также лифтом для маломобильных людей.

После масштабного ремонта при участии Самаранефтегаза открылась средняя образовательная школа в селе Новый Кутулук Борского района. Двухэтажное здание, в котором размещаются школа и детский сад, было построено еще в 1970 году и давно нуждалось в модернизации. Благодаря софинансированию со стороны Самаранефтегаза были отремонтированы учебные классы, коридоры, лестничные марши, санузлы, а также тамбур, холл и гардероб. Кроме этого, обновили и помещения детского сада, который занимает часть первого этажа.

В 2022 году Самаранефтегаз принял участие в финансировании строительства детского сада на 170 мест в поселке Сургут, оказал помощь в ремонте здания детского сада "Светлячок" в Алексеевском районе. При поддержке предприятия были возведены детские и спортивно-игровые площадки в Самаре, Чапаевске, Исаклинском и Шигонском районах, а также обустроена прогулочная веранда в детском саду "Волна" в Жигулевске.

В рамках волонтерских инициатив нефтяники активно принимают участие в благотворительных акциях "К школе готов" и "Новогоднее чудо". Собранные подарки, школьные принадлежности, спортивный инвентарь в прошлом году были переданы в центр для несовершеннолетних "Огонек" в Отрадном.

Большое внимание Самаранефтегаз уделяет поддержке детских образовательных и просветительских проектов. Несколько лет волонтеры предприятия организуют и проводят экологическую выставку для детей "Рыбное богатство Волги", благодаря которой дети получают новые знания о разнообразии флоры и фауны великой реки, о том, что значит любить и беречь родную природу.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?

Оля Рязанцева 04 мая 2017 19:31 Больше года многодетная семья, чей дом сгорел дотла, не может получить новое жилье

И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!

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