Нефтяники развивают в городах региона социальную инфраструктуру для детей

В 2022 году НК "Роснефть" направила значительные средства на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, поддержку многодетным семьям, домам ребенка и социально-реабилитационным центрам.

В рамках соглашений о сотрудничестве с регионами РФ нефтяная компания реализует проекты развития социальной инфраструктуры, направленные на создание благоприятной среды для полноценной жизни, охраны здоровья, образования и воспитания детей.

В городе Отрадном благодаря Самаранефтегазу (дочернее предприятие НК "Роснефть) в мае прошлого года состоялось открытие нового корпуса Детской школы искусств, в котором разместилась художественная школа для обучения 150 учащихся. В учреждении оборудованы учебные кабинеты по живописи, рисунку, скульптуре, станковой и декоративной композиции, а также комната отдыха для учеников и свой выставочный зал. Здание оснащено современными системами пожаротушения, дымоудаления и кондиционирования, а также лифтом для маломобильных людей.

После масштабного ремонта при участии Самаранефтегаза открылась средняя образовательная школа в селе Новый Кутулук Борского района. Двухэтажное здание, в котором размещаются школа и детский сад, было построено еще в 1970 году и давно нуждалось в модернизации. Благодаря софинансированию со стороны Самаранефтегаза были отремонтированы учебные классы, коридоры, лестничные марши, санузлы, а также тамбур, холл и гардероб. Кроме этого, обновили и помещения детского сада, который занимает часть первого этажа.

В 2022 году Самаранефтегаз принял участие в финансировании строительства детского сада на 170 мест в поселке Сургут, оказал помощь в ремонте здания детского сада "Светлячок" в Алексеевском районе. При поддержке предприятия были возведены детские и спортивно-игровые площадки в Самаре, Чапаевске, Исаклинском и Шигонском районах, а также обустроена прогулочная веранда в детском саду "Волна" в Жигулевске.

В рамках волонтерских инициатив нефтяники активно принимают участие в благотворительных акциях "К школе готов" и "Новогоднее чудо". Собранные подарки, школьные принадлежности, спортивный инвентарь в прошлом году были переданы в центр для несовершеннолетних "Огонек" в Отрадном.

Большое внимание Самаранефтегаз уделяет поддержке детских образовательных и просветительских проектов. Несколько лет волонтеры предприятия организуют и проводят экологическую выставку для детей "Рыбное богатство Волги", благодаря которой дети получают новые знания о разнообразии флоры и фауны великой реки, о том, что значит любить и беречь родную природу.