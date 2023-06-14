"Вега групп регион" займется реставрацией двух ОКН в Самаре

Минкульт РФ определился с подрядчиком, который займется реставрационными работами на двух объектах культурного наследия (ОКН) регионального значения в Самаре.
Ранее министерство опубликовало на сайте госзакупок два лота на общую сумму 113 млн рублей. Первый лот был связан с продолжением реставрации ОКН "Дом полицейского управления. Здание, в котором с декабря 1917 г. по июнь 1918 г. находился штаб охраны города Самара" (ул. Фрунзе, 112). Начальная цена контракта составляла 14,25 млн рублей.
Второй лот — реставрация Спасо-Вознесенского собора (ул.Степана Разина, д. 78, литеры 1,1). Начальная цена контракта — 99 млн рублей.
На торги по обоим лотам заявился всего один участник — ООО "Вега групп регион". Заявку компании признали соответствующей требованиям. ООО предложило выполнить услуги за 98,7 и 14,1 млн рублей, соответственно.
Работы должны быть проведены в два этапа до 30 сентября 2024 года.
Напомним, в январе 2023 года компания "Вега групп регион" уже подавала заявку на проведение реставрационных работ в Доме полицейского управления и была признана победителем. Сумма предыдущего контракта составляла 91 млн рублей, ООО выполнило работы за 90,55 млн рублей.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации