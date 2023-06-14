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Экономика и бизнес

"Вега групп регион" займется реставрацией двух ОКН в Самаре

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Минкульт РФ определился с подрядчиком, который займется реставрационными работами на двух объектах культурного наследия (ОКН) регионального значения в Самаре.

Ранее министерство опубликовало на сайте госзакупок два лота на общую сумму 113 млн рублей. Первый лот был связан с продолжением реставрации ОКН "Дом полицейского управления. Здание, в котором с декабря 1917 г. по июнь 1918 г. находился штаб охраны города Самара" (ул. Фрунзе, 112). Начальная цена контракта составляла 14,25 млн рублей.

Второй лот — реставрация Спасо-Вознесенского собора (ул.Степана Разина, д. 78, литеры 1,1). Начальная цена контракта — 99 млн рублей.

На торги по обоим лотам заявился всего один участник — ООО "Вега групп регион". Заявку компании признали соответствующей требованиям. ООО предложило выполнить услуги за 98,7 и 14,1 млн рублей, соответственно.

Работы должны быть проведены в два этапа до 30 сентября 2024 года.

Напомним, в январе 2023 года компания "Вега групп регион" уже подавала заявку на проведение реставрационных работ в Доме полицейского управления и была признана победителем. Сумма предыдущего контракта составляла 91 млн рублей, ООО выполнило работы за 90,55 млн рублей.

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