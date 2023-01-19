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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре выбрали подрядчика на реставрацию Дома полицейского управления

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры РФ определилось с подрядчиком, который проведет реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения — в Доме полицейского управления. Это здание, в котором с декабря 1917 г. по июнь 1918 г. находился штаб охраны Самары.

На торги заявился всего один участник — ООО "Вега групп регион". Заявку признали соответствующей требованиям. Подрядчик предложил выполнить работы за 90,55 млн рублей.

Напомним, начальная цена контракта составляла 91 млн рублей.

Объект расположен на ул. Фрунзе, 112. Сейчас здесь находится здание УФМС по Самарской области.

В перечень планируемых работ вошли демонтаж позднего крыльца и приямка, восстановление кирпичной кладки, реставрация лепного декора, воссоздание исторических проемов (оконных и дверных) и т. д.

Напомним также, в конце октября 2021 г. минкульт РФ разыгрывал лот на разработку проектной документации по реставрации этого здания. На торги тогда заявились две компании, победу одержало ООО "Вега групп регион", предложившее выполнить услуги за 15,7 млн рублей.

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