Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

Министерство культуры РФ выступило заказчиком работ на поиск подрядчика, который проведет реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения — в Доме полицейского управления. Это здание, в котором с декабря 1917 г. по июнь 1918 г. находился штаб охраны Самары.

Объект расположен на ул. Фрунзе, 112. Сейчас здесь расположено УФМС по Самарской области.

Начальная цена контракта составляет 91 млн рублей. Подрядчика выберут после 20 января 2023 г. Он должен приступить к работам в следующем году и завершить до 30 июня 2024 г.

В перечень планируемых работ вошли демонтаж позднего крыльца и приямка, восстановление кирпичной кладки, реставрация лепного декора, воссоздание исторических проемов (оконных и дверных) и т. д.

Напомним, в конце октября 2021 г. минкульт РФ разыгрывал лот на разработку проектной документации по реставрации этого здания. На торги тогда заявились две компании, победу одержало ООО "Вега групп регион", предложившее выполнить услуги за 15,7 млн рублей.