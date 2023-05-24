Минкульт РФ выделил 113 млн рублей на реставрацию двух объектов в Самаре

Министерство культуры РФ объявило торги на поиск подрядчиков, которые займутся реставрационными работами на двух объектах культурного наследия (ОКН) регионального значения в Самаре.

Первый лот связан с продолжением реставрации ОКН "Дом полицейского управления. Здание, в котором с декабря 1917 г. по июнь 1918 г. находился штаб охраны города Самара" (ул. Фрунзе, 112). Начальная цена контракта — 14,25 млн рублей.

Второй лот — реставрация Спасо-Вознесенского собора (ул.Степана Разина, д. 78, литеры 1,1). Начальная цена контракта — 99 млн рублей.

Победители торгов определятся после 15 июня. Они должны выполнить работы в два этапа до 30 сентября 2024 года.