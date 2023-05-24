16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Минкульт РФ выделил 113 млн рублей на реставрацию двух объектов в Самаре Компания главы "Нового Дона" планирует ЖК в районе Советской Армии/Антонова-Овсеенко На обсуждение вынесли проект небоскреба на пр. Масленникова с отклонениями по парковкам Облсуд оставил в силе решение о запрете точечной застройки на 5-й просеке Самарцы проголосовали против строительства высоток в Октябрьском районе

Строительство Строительство и недвижимость

Минкульт РФ выделил 113 млн рублей на реставрацию двух объектов в Самаре

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 105
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство культуры РФ объявило торги на поиск подрядчиков, которые займутся реставрационными работами на двух объектах культурного наследия (ОКН) регионального значения в Самаре.

Первый лот связан с продолжением реставрации ОКН "Дом полицейского управления. Здание, в котором с декабря 1917 г. по июнь 1918 г. находился штаб охраны города Самара" (ул. Фрунзе, 112). Начальная цена контракта — 14,25 млн рублей.

Второй лот — реставрация Спасо-Вознесенского собора (ул.Степана Разина, д. 78, литеры 1,1). Начальная цена контракта — 99 млн рублей.

Победители торгов определятся после 15 июня. Они должны выполнить работы в два этапа до 30 сентября 2024 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4