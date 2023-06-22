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Экономика и бизнес

Мэрия Самары выделит 47 млн рублей на снос недостроев - детского сада и рабочего поселка

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент градостроительства Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по сносу объектов капитального строительства. Речь идет о недостроях: застройке первой очереди строительства рабочего поселка ДСК-2 и детском саде жилого поселка ДСК-2. Здания расположены в пос. Водино Красноярского района.

Начальная цена контракта — 47,3 млн рублей. Победитель торгов определится после 26 июня. Он должен выполнить работы в течение двух месяцев (62 дней) с момента заключения контракта.

Согласно техзаданию, в рамках контракта предусмотрен снос панельных сооружений: двух пятиэтажек, четырех  двухэтажек, коробки первого этажа двухэтажки, коробки первого этажа и разобранных фрагментов детского сада, коробки первого этажа столовой.

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