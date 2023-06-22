Мэрия Самары выделит 47 млн рублей на снос недостроев - детского сада и рабочего поселка

Департамент градостроительства Самары объявил конкурс на поиск подрядчика, который выполнит работы по сносу объектов капитального строительства. Речь идет о недостроях: застройке первой очереди строительства рабочего поселка ДСК-2 и детском саде жилого поселка ДСК-2. Здания расположены в пос. Водино Красноярского района.
Начальная цена контракта — 47,3 млн рублей. Победитель торгов определится после 26 июня. Он должен выполнить работы в течение двух месяцев (62 дней) с момента заключения контракта.
Согласно техзаданию, в рамках контракта предусмотрен снос панельных сооружений: двух пятиэтажек, четырех двухэтажек, коробки первого этажа двухэтажки, коробки первого этажа и разобранных фрагментов детского сада, коробки первого этажа столовой.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области