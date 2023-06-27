По факту ДТП с шестью погибшими возбудили уголовное дело

В Самарской области в связи с ДТП, в котором погибли шесть человек и еще восемь пострадали, возбудили уголовное по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек"). Об этом сообщает региональное СУ СК.
Напомним, ночью 27 июня на 109 км трассы Самара — Большая Черниговка водитель Hyundai Elantra выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Stepwgn под управлением 25-летнего мужчины. В результате погибли водитель и четверо пассажиров Hyundai, а также пассажир Honda. Еще восемь пассажиров Honda Stepwgn попали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Известно, что среди погибших были два гражданина Киргизии и четверо граждан Узбекистана.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!