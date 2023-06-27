Шесть человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Самарской области

Во вторник, 27 июня, примерно в 1:30 на 109-ом километре трассы А-300 в Большеглушицком районе произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, 6 человек погибли на месте ДТП, а еще 6 получили телесные повреждения и были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские также сообщают, что сейчас количество погибших и пострадавших уточняется.
Оперативно прибывшие госавтоинспекторы оградили место ДТП, оказали помощь пострадавшим, обеспечивают беспрепятственный проезд автотранспорта , устанавливают и опрашивают очевидцев.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство областной госавтоинспекции и территориального управления МВД РФ.
Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и рекомендуют участникам движения соблюдать ПДД и быть внимательнее в пути.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!