Шесть человек погибли и шесть пострадали в ДТП в Самарской области

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Во вторник, 27 июня, примерно в 1:30 на 109-ом километре тра­ссы А-300 в Большегл­ушицком районе произ­ошло столкновение дв­ух автомобилей. По предвари­тельным данным, 6 че­ловек погибли на мес­те ДТП, а еще 6 получи­ли телесные поврежде­ния и были доставлены на "скорой" в лечебное учреждение, сообщили в прес­с-службе ГУ МВД Росс­ии по Самарской обла­сти.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области