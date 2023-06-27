"Союз-2.1б" с "Фрегатом" и космическим аппаратом "Метеор-М" успешно стартовал с Восточного

Во вторник, 27 июня, в 14:34:49 мск успешно стартовал "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками с космодрома "Восточный".

Носитель отработал штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты.

Это был девятый пуск российской ракеты-носителя в 2023 г., в том числе второй с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1б" этот полет стал 63-м, для семейства "Фрегатов" — 115-м в истории.