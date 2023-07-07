Жителям сел Самарской области улучшили онлайн-общение

Жители региона стали в 2 раза чаще пользоваться мессенджерами и в 1,5 — заходить в соцсети. 37% от всего интернет-трафика в этих сервисах проходит через смартфоны жителей малых поселений региона — за год доля выросла на 5%. Такую информацию предоставили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные за первое полугодие 2022 и 2023 гг.
Чтобы растущий спрос на онлайн-общение за пределами городов не влиял на скорость загрузки, оператор модернизировал порядка 300 объектов связи в 190 поселках, селах и деревнях губернии. Инженеры компании перевели базовые станции, работающие в среднем частотном слое, на технологию LTE. Решение помогло улучшить основные параметры сети — емкость и пропускную способность, а также на 15-20% ускорить передачу данных.
Технические специалисты оператора обновили инфраструктуру в поселениях всех районов области. В зону улучшений попали как многотысячные райцентры: поселок Безенчук, села Алексеевка, Борское и другие. Кроме того, работы прошли в совсем небольших населенных пунктах, среди них поселки Льва Толстого, Прибой и село Кануевка.
"Наша цель — обеспечить равные возможности доступа к мобильным услугам для жителей региона. Модернизация оборудования помогла перераспределить сетевую нагрузку, улучшить качество предоставляемых мобильных услуг и дать абонентам, находящимся на сельских территориях доступ к более высоким 4G‑скоростям", — сообщил Виктор Югай, директор МегаФона в Самарской области.
Оператор продолжает масштабный проект по модернизации базовых станций в регионе. C начала года инженеры переоборудовали более 500 объектов связи по всей области. Среди них города, городские агломерации и небольшие отдалённые поселения, такие как деревни Средняя Быковка, Висловка, Екатериновка, села Алексеевка, Натальино, Преображенка, Елховка, Исаклы, Богдановка, Чубовка, Клявлино, Новая Кармала, Кошки, Водино, Зуевка, Подбельск, Сергиевск, Ташла, Ягодное, Троицкое, поселки Спутник, Подлесный, Волжский, Серноводск, Рассвет, Сборный и других.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.