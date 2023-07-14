На улицах заметили капибар. Почему они пришли в Самару?

Самарцы в кигуруми устроили флешмоб под модный трек "Капибара" возле IT-парка "Монте Роза". В руках у некоторых из них при этом были постеры со смешными фразами, отсылающими к популярным мемам. Капибар в Самаре на этой неделе стало подозрительно много. Мы узнали, с чем это связано.

По всему городу можно было увидеть ярко-желтые постеры с капибарами и надписями типа "Требуется создатель программы для поиска всех бархатных тяг и подкрадуль", "Помогите удалить стыдный тред из соцсети" или "Иван Васильевич усложняет прогрессию".

Огромная надувная капибара с резиновой уточкой на голове была замечена на улицах города, катающейся на грузовике и припаркованной возле бизнес-центра "Башня". Фотографиями авто с капибарой делились у себя в соцсетях удивленные горожане. Digital-экраны с надписью "Помогите Гале с отменой" и все той же капибарой видели на Московском шоссе, Полевой, Гагарина, Красноармейской и других улицах.

Редакция "Волга Ньюс" выяснила, что QR-код на изображениях капибары ведет на сайт соревнований по спортивному хакингу ITʼs Tinkoff CTF (Capture The Flag), которые в эти выходные стартуют в Самаре. Соревнования пройдут в онлайн-формате, но в нескольких городах, включая Самару, где работают IT-хабы для разработчиков Тинькофф, будут и офлайн-площадки.

По словам организаторов, в CTF могут участвовать не только специалисты по кибербезопасности, но и "обычные" айтишники. Соревнования постарались организовать "максимально неформально". Поэтому и задания, и кампания по продвижению выстроены вокруг всем известных песен, фильмов и мемов, а капибара как один из самых популярных зверьков в поп-культуре выступает талисманом соревнований.