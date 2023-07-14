На улицах заметили капибар. Почему они пришли в Самару?

Самарцы в кигуруми устроили флешмоб под модный трек "Капибара" возле IT-парка "Монте Роза". В руках у некоторых из них при этом были постеры со смешными фразами, отсылающими к популярным мемам. Капибар в Самаре на этой неделе стало подозрительно много. Мы узнали, с чем это связано.
По всему городу можно было увидеть ярко-желтые постеры с капибарами и надписями типа "Требуется создатель программы для поиска всех бархатных тяг и подкрадуль", "Помогите удалить стыдный тред из соцсети" или "Иван Васильевич усложняет прогрессию".
Огромная надувная капибара с резиновой уточкой на голове была замечена на улицах города, катающейся на грузовике и припаркованной возле бизнес-центра "Башня". Фотографиями авто с капибарой делились у себя в соцсетях удивленные горожане. Digital-экраны с надписью "Помогите Гале с отменой" и все той же капибарой видели на Московском шоссе, Полевой, Гагарина, Красноармейской и других улицах.
Редакция "Волга Ньюс" выяснила, что QR-код на изображениях капибары ведет на сайт соревнований по спортивному хакингу ITʼs Tinkoff CTF (Capture The Flag), которые в эти выходные стартуют в Самаре. Соревнования пройдут в онлайн-формате, но в нескольких городах, включая Самару, где работают IT-хабы для разработчиков Тинькофф, будут и офлайн-площадки.
По словам организаторов, в CTF могут участвовать не только специалисты по кибербезопасности, но и "обычные" айтишники. Соревнования постарались организовать "максимально неформально". Поэтому и задания, и кампания по продвижению выстроены вокруг всем известных песен, фильмов и мемов, а капибара как один из самых популярных зверьков в поп-культуре выступает талисманом соревнований.
Последние комментарии
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.