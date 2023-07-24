Самарчанка, снявшая видео на Мамаевом кургане, извинилась

Жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она "потрогала" грудь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, заявила, что "сглупила", пишет "Газета.Ru".

Ранее в сети появился ролик, где девушка, снимая монумент "Родина-мать зовет!", расположила свой палец на фоне груди памятника и начала "щекотать" его

Девушка отметила, что не хотела "надругаться" над статуей и принесла извинения всем, кого задел ее поступок.

"Я ни в коем случае не хотела надругаться над "Родиной-матерью" и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь", — сказала она.

По данному инциденту на Агафонову завели уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения.