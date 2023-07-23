Блогерша из Самары сняла скандальное видео на Мамаевом кургане

В Волгограде блогерша из Самары "пощекотала" грудь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, пишет v1.ru.
Свою неоднозначную прогулку девушка сняла на видео и соцсети. Горожане уже окрестили поступок гостьи областной столицы неуважением к святыне.
Алена А. из Самары опубликовала в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) сторис, на которых продемонстрировала прогулку по Мамаеву кургану Волгограда. На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент "Родина-мать зовет!", затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто "щекотать" его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию.
"Проблема патриотического воспитания нашей молодежи выходит на новый уровень, — написали авторы Telegram-канала "ТалипоV Online Z". — 23 летняя Алена А. из Самары посчитала смешными и уместными свои действия по отношению к памятнику-мемориалу "Родина-мать" в Волгограде. Алена считает себя крутым пиарщиком, видимо это так, наше внимание она привлекла. У меня только вопрос, неужели в Самаре учителя в школе, а потом в институте не смогли Алене привить чувство уважения к подвигу наших дедов? А сколько еще таких Ален в России".
Видео моментально разошлось по соцсетям, пользователи которых раскритиковали поступок девушки.
"Беспредел. Что это за отношение к нашим святыням? Неужели взрослые люди не знают, что Родина-мать — это символ победы над фашизмом? И не только наш, а мировой, — отметил волгоградский общественник Андрей Битюков. — И вот эта часть видео, где она падает на зеленый газон — там же братская могила. Это полное неуважение".
В соцсетях Алена подписывает себя "гедонистом в чистом виде", PR-менеджером и основателем магазина украшений. Журналисты V1.RU попытались связаться с девушкой, но в ходе телефонного звонка, когда корреспондент представился, она сбросила трубку.
Последние комментарии
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Блогадарю Хинштейн Александр за помощ людям побольше бы таких депутатов не зря его выбрали суважением валера
А наркоманы, почему-то, как покупали в Самаре наркотики, так и покупают их без проблем. Ничего не изменилось, к сожалению. Дело в том, что никто, конкретно, в решении этой проблемы не заинтересован. Скорее, наоборот.
А, конкретно, какие мероприятия проведены, кроме самого форума? Наркоманы как употребляли, так и употребляют, у них нет проблем в приобретении этого зелья.
Как достаточно просто узнать саентолога по комментарию. В статье нет "языка вражды", но, я понимаю, что представители культов обычно нетерпимы к критике или иронии. В этом материале я следовал мысли французского историка Шарля Дюкло "Когда умные и честные люди действуют заодно, глупцы и мошенники отступают".