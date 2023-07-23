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Общество

Блогерша из Самары сняла скандальное видео на Мамаевом кургане

ВОЛГОГРАД. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Волгограде блогерша из Самары "пощекотала" грудь монумента "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане, пишет v1.ru.

Свою неоднозначную прогулку девушка сняла на видео и соцсети. Горожане уже окрестили поступок гостьи областной столицы неуважением к святыне.

Алена А. из Самары опубликовала в своем Instagram (деятельность запрещена на территории РФ) сторис, на которых продемонстрировала прогулку по Мамаеву кургану Волгограда. На одном из видео девушка направила камеру на сам монумент "Родина-мать зовет!", затем расположила свой палец на фоне груди памятника и начала будто "щекотать" его, издавая при этом нечленораздельные звуки, а затем напевая цирковую мелодию.

"Проблема патриотического воспитания нашей молодежи выходит на новый уровень, — написали авторы Telegram-канала "ТалипоV Online Z". — 23 летняя Алена А. из Самары посчитала смешными и уместными свои действия по отношению к памятнику-мемориалу "Родина-мать" в Волгограде. Алена считает себя крутым пиарщиком, видимо это так, наше внимание она привлекла. У меня только вопрос, неужели в Самаре учителя в школе, а потом в институте не смогли Алене привить чувство уважения к подвигу наших дедов? А сколько еще таких Ален в России".

Видео моментально разошлось по соцсетям, пользователи которых раскритиковали поступок девушки.

"Беспредел. Что это за отношение к нашим святыням? Неужели взрослые люди не знают, что Родина-мать — это символ победы над фашизмом? И не только наш, а мировой, — отметил волгоградский общественник Андрей Битюков. — И вот эта часть видео, где она падает на зеленый газон — там же братская могила. Это полное неуважение".

В соцсетях Алена подписывает себя "гедонистом в чистом виде", PR-менеджером и основателем магазина украшений. Журналисты V1.RU попытались связаться с девушкой, но в ходе телефонного звонка, когда корреспондент представился, она сбросила трубку.

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