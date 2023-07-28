Тренинг "Навигатор стартапа" на "iВолге" стал самым массовым в России

В четверг, 27 июля, на молодежном форуме ПФО "iВолга" в смене "Научный проспект" прошел тренинг по развитию предпринимательских компетенций "Навигатор стартапа". Мероприятие стало самым массовым из когда-либо проводимых в России тренингов предпринимательских компетенций. Несмотря на жару и не справляющиеся с ней кондиционеры, собралось около 170 человек.

Спикерами тренинга стали: член общественного Совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области, кандидат экономических наук и доцент кафедры экономики, организации и стратегии развития предприятия Александра Чудаева; трекер ФРИИ, акселераторов СберZ, Иннополис, Прорыв, Архипелаг, консультант по управлению бизнесом, генеральный директор ООО "Скадо бизнес эксперт" (в производственной ГК "Скадо"), эксперт высшей школы менеджмента ВШМ СГЭУ, Нетология, МСП.Корпорация Лариса Шляхова; кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, бизнес-тренер и трекер, преподаватель МВА, директор Стартап-Центра Самарского университета Елена Богатова.

По словам Елены Богатовой, тренинг "Навигатор стартапа" стал самым массовым не только в ПФО, но и в целом по России.

"До этого момента максимальное число участников тренингов достигало 120 человек. Сегодня же мы собрали на площадке 170 человек — участников смены "Научный проспект", — рассказала она. — Все они очень активно были включены в процесс".

По итогам тренинга было сформировано 19 проектных команд и четыре проекта-победителя. Два из них отметили тренеры, как наиболее перспективные, еще два отметили сами участники.

"Особенность нынешнего тренинга в том, что обычно подобные мероприятия проходят на площадке одного университета и команды формируются среди студентов одного вуза, — комментирует Елена Богатова. — Сегодня на площадке нам удалось собрать ребят из 59 регионов страны, и в каждой команде были представители разных регионов. Они активно коммуницировали, создавали проекты".

Смена разделена на две подсмены — популяризаторов (тех, кто планирует построить карьеру в наукоемкой компании — прим. ред.) и инноваторов, уже имеющих собственный проект и планирующих стать успешными технологическими предпринимателями, открыть свой стартап. В каждой — по 85 человек.

"Тренинг оказался полезным как для тех, у кого уже есть проект, так и для тех, кто не ведет проектную деятельность. Мероприятие охватило девять компетенций. Участники, имеющие проект, смогли проработать такие компетенции, как обоснование бизнес-модели стартапа, подготовку презентаций, проведение переговоров с инвестором, юридические аспекты создания стартапов и другие. Для тех, кто находится на стадии формирования идеи проекта, тренинг стал вовлечением в предпринимательскую деятельность по технологическому стартапу", — пояснила директор Стартап-Центра Самарского университета.

За несколько часов ребята смогли получить информацию о том, как создать стартап с нуля, что нужно для мощной стартап-команды, зачем питчить стартап, а также познакомились с мировыми бизнес-трендами.

"Темой моего выступления стали тренды, существующие сейчас в мире технологических стартапов, основные направления развития технологического бизнеса в России, рынки НТИ, которые сегодня растут, масштабируются, в том числе рынки, представленные в ПФО, — рассказала Елена Богатова. — Кроме того, я акцентировала внимание на продолжение работы над своим проектом в тех акселераторах, которые заявлены в ПФО у нас в университетах. То есть, после тренинга каждый сможет продолжить трудиться над проектом, разработанным в ходе тренинга или уже имеющимся, в течение 2-3 месяцев".

Кроме того, ребята интересовались мерами поддержки, которые оказываются в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" и теми мерами, которые могут быть оказаны проекту в университетской среде и в целом в регионе.

Кандидат экономических наук подчеркнула, что за последние пять лет существенно возросла поддержка студенческих технологических инициатив и других стартапов, появляются новые виды грантовой поддержки.

"Все существующие и вновь появляющиеся меры поддержки входят в федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства", — прокомментировала она. — Государство поддерживает студенческие проекты, в том числе в нашем университете. Например, в прошлом году мы выделили около 1,5 млн рублей студенческим командам, которые защищали дипломы в форме стартапа. Мы поддержали ребят, чтобы они смогли дальше заниматься разработкой своего продукта. Многие воспользовались этими средствами. Их было достаточно, чтобы сделать несколько образцов по одному проекту, отдать в пользование реальным потребителям, внести корректировки и усовершенствовать созданный продукт. Финансирование на начальных этапах стартапа очень важно для дальнейшего развития — поисков частного инвестора, получения более высоких грантов от государства".

После тренинга каждый участник получил сертификат, верифицированный МФТИ — оператором по проведению тренингов предпринимательских компетенций на территории РФ. Такой сертификат дает один балл при подаче конкурсной заявки на студенческий стартап.

"Ушли все очень довольные, заряженные, благодарили за совместный проведенный день. Мы достигли чего хотели, заинтересовали и познакомили молодых и талантливых ребят с темой предпринимательства и надеемся, что они продолжат свой путь, — подвела итоги "Навигатору стартапа" Елена Богатова. — Когда видишь, что во время тренинга студенты получают инсайты, у них загораются "лампочки", то понимаешь: все, что ты делал на протяжении шесть часов, было не зря. Рада, что мы смогли вдохновить участников тренинга на дальнейшее развитие и создание интересных, важных и значимых продуктов, способных изменить мир, улучшить качество жизни. Думаем, среди этих 170 ребят обязательно найдутся миллионеры следующей волны студенческого стартапа".