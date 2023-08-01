"Самарский гипсовый комбинат" планирует освоить участок в 23 тыс. кв метров в Кировском районе

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В Самаре с 25 июля по 15 августа проходят общественные обсуждения. Жители могут проголосовать за отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 23,022 кв метра по ул. Береговой, 9а в Кировском районе Самары.