В Самаре задержали подозреваемого по делу о наехавшем на девочку катере

Следователи задержали предполагаемого водителя катера, наехавшего на 12-летнюю девочку.

Напомним, 30 июля в с. Малая Царевщина Красноярского район винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде девочку. Она получила тяжкие травмы.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").

Теперь следствие будет добиваться заключения мужчины под стражу.