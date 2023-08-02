В Самаре задержали подозреваемого по делу о наехавшем на девочку катере

Следователи задержали предполагаемого водителя катера, наехавшего на 12-летнюю девочку.
Напомним, 30 июля в с. Малая Царевщина Красноярского район винтом проплывавшего мимо катера задело находившуюся в воде девочку. Она получила тяжкие травмы.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью").
Теперь следствие будет добиваться заключения мужчины под стражу.
Последние комментарии
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?