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Тольяттинский филиал "Газпром трансгаз Самара" награжден за развитие корпоративного спорта

ТОЛЬЯТТИ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинское ЛПУ "Газпром трансгаз Самара" стало финалистом Национальной премии в области развития корпоративного спорта. Награждение прошло в Москве на Форуме, который был организован в рамках Федерального проекта "Спорт — норма жизни" при поддержке Министерства спорта РФ.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

В конкурсе приняли участие представители более 100 российских компаний. Среди номинантов премии: СБЕР, Газпром-Медиа Холдинг, VK, СИБУР, РусГидро, Совкомбанк, АВТОВАЗ и многие другие. Участники защищали свои проекты по организации спортивной работы в 22 номинациях. Тольяттинское ЛПУ боролось за победу в категории "Лучшая программа по развитию корпоративного спорта в сельских районах".

В итоге филиал "Газпром трансгаз Самара" попал в пятерку сильнейших и стал лауреатом премии. Диплом Ассоциации развития корпоративного спорта вручили представителям Тольяттинского ЛПУ — начальнику спортивно-оздоровительного комплекса управления Марату Ибрагимову и заместителю Тольяттинского филиала Виктору Ленёву. Торжественную церемонию награждения украсил показ мод корпоративной спортивной формы, в которой соревнуются сотрудники компаний-участниц премии.

"Впечатления от форума и премии потрясающие. Программа была очень насыщенная: выступали ведущие спортивные деятели, блогеры, известные журналисты. От участников и спикеров было чему поучиться — это и глубина мышления, и конкретные примеры того, как вести спортивную работу на предприятии", — прокомментировал Марат Ибрагимов.

"Для нашего филиала участие в конкурсе такого уровня — большая честь. Мы признательны за награду — это высокая оценка большой работы, которая ведется в Тольяттинском управлении и подтверждение тому, что в коллективе сложились хорошие, спортивные традиции", — отметил Виктор Ленев.

В Тольяттинском ЛПУМГ работают секции по 14 видам спорта. Оборудованы удобные помещения для занятий тяжелой атлетикой, гиревым спортом, дартсом, бильярдом, настольным теннисом, пулевой стрельбы и йогой.

Работники управления активно принимают участие в спортивных мероприятиях "Газпром трансгаз Самара", а также в городских, областных и всероссийских соревнованиях.

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