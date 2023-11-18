В Курумоче до утра задержан вылет самолета в Душанбе

В субботу, 18 ноября, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса № SZ-212 сообщением Самара-Душанбе авиакомпании "Somon Air", сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, вылет отложен сегодня с 13:30 до 6:40 19 ноября по причине позднего прибытия воздушного судна из другого рейса.

Пассажиры оповещены заранее. В аэропорту находится 12 пассажиров, которым авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

Соблюдение прав пассажиров рейса контролируется Куйбышевской транспортной прокуратурой.

В случае нарушений законодательства пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.