В день Самарской области на выставке-форум "Россия" пройдет V Форум по цифровой дипломатии

С 29 ноября по 2 декабря в Москве на ВДНХ (Координационный центр Правительства РФ, строение 457) пройдет V Форум по цифровой дипломатии — это юбилейный проект, который объединит участников из городов России и стран АТР, СНГ, Балканского региона, Африки и Ближнего Востока. Главная цель проекта — создать образовательное пространство, объединяющее молодых лидеров, международников, политологов, юристов, историков, журналистов и ИТ- специалистов для развития их компетенций и сотрудничества в научно-технической сфере и в области цифровой дипломатии как внутри страны, так и за ее пределами.

Форум приурочен к Международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ, участниками которой стали все регионы Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации и зарубежные страны.

Участники форума подведут итоги развития цифрового общества за последние пять лет. Основными темами обсуждения на полях форума станет сохранение национальной идентичности в Интернете, влияние цифровизации на СМИ, ключевые тренды в области искусственного интеллекта, вызовы международной информационной безопасности, "утечка мозгов", влияние внешней политики на цифровой мир, роль человека и государства в цифровом мире, региональные аспекты цифровизации, влияние цифровизации на экономику и т. д. В рамках проекта состоится ретроспективный анализ тем, которые составляли повестку форума прошлых лет, ведущие российские и зарубежные специалисты дадут оценку главных мировых событий в области цифровизации и цифровой дипломатии, спрогнозируют развитие цифровых трендов в 2024 году.

"Цифровые технологии стали ключевым инструментом для продвижения внешнеполитической линии государств и играют огромную роль в позиционировании страны на мировой арене. В этой связи крайне важно повышать компетенции молодых специалистов в области цифровизации, изучать вопросы цифровой дипломатии. Хочу отметить, что в Самарской области благодаря губернатору Дмитрию Азарову уделяется большое внимание развитию IT-сферы, подготовке кадров. У нас реализуется проект строительства межвузовского кампуса IT-направления. Это важно как для региона, так и всей страны, — отметил руководитель АНО "Проектный офис цифрового развития Самарской области" Дмитрий Камынин. — Наш форум — это экспертная площадка, где молодые специалисты IT-сектора и международных отношений, а также других профессий знакомятся с новыми возможностями цифровых технологий, узнают, как применить возможности "цифры" как в традиционной дипломатии, так и в дипломатии общественной. В этом году на нашем форуме мы подводим итог пятилетней работы, в частности, будем говорить о том, как реализовались на практике те рекомендации и механизмы цифровизации, которые участники форумов предыдущих лет предлагали использовать как эффективный инструмент ведения внешней политики".

Говоря о роли цифровых технологиях в современных международных отношениях, участники панельных дискуссий отдельно остановятся на межрегиональном сотрудничестве и обеспечении цифровой безопасности России, а также ее имидже в цифровом пространстве. Ведущей темой для обсуждения станет также цифровая дипломатия в контексте новых медиа.

Организаторы форума — Самарская региональная общественная организация "Мир Молодёжи" совместно с Правительством Самарской области при финансовой поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Организационным партнером выступает АНО "Проектный офис цифрового развития Самарской области".

В числе спикеров форума — представители Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Комитета Совета Федерации по международным делам, СМИ, ведущих аналитических центров, ведущие российские и зарубежные эксперты в области политологии и международных отношений и специалисты IT-сектора.