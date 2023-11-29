В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики

28 ноября в Центре опережающей профессиональной подготовки Самарской области состоялся круглый стол "Лучшие практики профориентации молодежи в ИТ-индустрии". Мероприятие стало итоговым событием профориентационного форума по ИТ-специальностям, проходившего по инициативе Минцифры РФ совместно с АНО "Цифровая экономика", с 27 по 29 ноября в Тольятти. Задача проекта — выявить лучшие практики поддержки молодежи в выборе будущей профессии в сфере информационных технологий.

Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что Самарская область довольно привлекательна для масштабных ИT-компаний. В этой связи ИT-сфера региона должна развиваться всесторонне, поэтому важно поддерживать достойный уровень подготовки самарских айтишников.

Участие в работе круглого стола приняли представители государственных структур, образовательных учреждений региона, ИТ- компаний. Они презентовали широкий спектр подходов и инновационных методов, направленных на эффективную профориентацию молодежи, а также выступили с докладами, делясь опытом своей работы.

Участник круглого стола — заместитель руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Павел Гокин — рассказал о развитии ИТ-индустрии и проведении кадровой политики в регионе. Он обратил особое внимание на работу, которую проводит областное правительство со школьниками и студентами в части популяризации ИТ-специальностей.

"Самарская область — один из ведущих ИТ-хабов в стране. У нас реализуется ряд проектов по внедрению цифровых технологий во все сферы деятельности. Кроме того, на протяжении уже долгого времени регион входит в ТОП-5 лидеров по проведению мероприятий, инициированных АНО "Цифровая экономика": "Урок цифры", "День цифры". Отрадно получать отклик от детской и молодежной аудитории на участие в них. Ежегодно число желающих присоединиться к участию в этих проектах лишь увеличивается", — отметил Павел Гокин.

По завершении круглого стола эксперты сошлись во мнении о том, что сейчас, в период стремительного развития инноваций и технологий, важно совершенствовать систему профориентации для молодых людей, стремящихся к карьере в ИТ-сфере и адаптировать ее под запросы времени.

Напомним, 14 апреля этого года распоряжением правительства Самарской области была утверждена программа популяризации ИТ-специальностей до 2025 года. Особое внимание уделено выпускникам средней школы, которые выбрали математику и информатику в качестве выпускного экзамена.

Документом предусмотрены знакомство учащихся с ИТ-специальностями с учетом развития цифровых технологий и особенностей регионального рынка труда, а также реализация крупных проектов, таких как "Код будущего" (обучение школьников 8-11 классов современным языкам программирования), "Урок цифры", "Цифровые кафедры", популяризация фиджитал-спорта и спортивного программирования, развитие грантовой поддержки, реализация инновационных ИТ-идей в регионе, проведение мероприятий на базе центров цифрового образования для детей "ИТ-куб", "Кванториум" и региональных центров выявления одаренных детей.

Благодаря активной работе по подготовке кадров в цифровой отрасли Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству желающих обучаться на курсах дополнительного IТ-образования в проекте "Цифровые профессии".