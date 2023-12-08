В Самаре ограничат движение по ул. Вилоновской

В Самаре в субботу, 9 декабря, ограничат дорожное движение по ул. Вилоновской. Это связано с подключением водовода в рамках строительства станции метро "Театральная", сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет ограничено с 05:00 9 декабря до 23:59 26 декабря по улице Вилоновской на участке от улицы Галактионовской до улицы Молодогвардейской.

С временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.

"Просим горожан с пониманием относиться к проведению инженерных работ и обращаем внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать свои поездки", - предупредили в мэрии Самары.