Вход на лыжную базу "Чайка" останется бесплатным

Самарцы смогут заниматься на лыжероллерной базе "Чайка" бесплатно, как и прежде. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.
Напомним, 7 декабря в прямом эфире ГТРК "Самара" губернатор Дмитрий Азаров пообещал не допустить введения платного входа на "Чайку". С просьбой разобраться в проблеме к главе региона обратилась одна из постоянных посетительниц лыжной базы.
Глава региона услышал об этой ситуации впервые. "Если это так, то обещаю, что поправлю. Обещаю, что не допущу, чтобы трасса стала платной", - заверил Дмитрий Азаров.
В министерстве спорта Самарской области отметили, что бесплатно на "Чайке" можно заниматься в соответствии с расписанием спортивного объекта. Также для поклонников лыжного спорта регулярно готовят спортивные трассы на нижней поляне и туристическую трассу.
Последние комментарии
Интересно, какую поддержку оказало Министерство спорта? Рогожинскую прислали речь задвинуть ))). Если бы министерство на великах проехало и, вообще, на работу на них ездить стало, был бы респект и пример для подражания. Лучше про них не упоминали, показуха, да и только.
Хочется только поаплодировать Администрации Сергиевского района. если бы во всех муниципалитетах создавались такие условия и такая поддержка спортсменов, возможно, и наркомания у нас не процветала, и на Олимпиадах серьезное представительство самарцев было... Так что респект Сергеевску. Завидую белой завистью.
повышение? к Сызрани-2003 и ФК "Лада"?
Про 12 площадок—это я знаю, а вот идея с двухуровневым ледовым дворцом—сегодня, похоже, первый раз была озвучена.
финал, конечно, был уныл... лучше б киргизы в финал вышли. они повеселей играли.