Вход на лыжную базу "Чайка" останется бесплатным

Самарцы смогут заниматься на лыжероллерной базе "Чайка" бесплатно, как и прежде. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

Напомним, 7 декабря в прямом эфире ГТРК "Самара" губернатор Дмитрий Азаров пообещал не допустить введения платного входа на "Чайку". С просьбой разобраться в проблеме к главе региона обратилась одна из постоянных посетительниц лыжной базы.

Глава региона услышал об этой ситуации впервые. "Если это так, то обещаю, что поправлю. Обещаю, что не допущу, чтобы трасса стала платной", - заверил Дмитрий Азаров.

В министерстве спорта Самарской области отметили, что бесплатно на "Чайке" можно заниматься в соответствии с расписанием спортивного объекта. Также для поклонников лыжного спорта регулярно готовят спортивные трассы на нижней поляне и туристическую трассу.