Дмитрий Азаров пообещал не допустить введения платного входа на лыжероллерную трассу "Чайки"

Губернатор Дмитрий Азаров пообещал не допустить введение платного входа на лыжероллерную трассу самарской спортивной базы "Чайка". Об этом он заявил в четверг, 7 декабря, в прямом эфире ГТРК "Самара".
С просьбой разобраться в проблеме обратилась одна из постоянных посетительниц лыжной базы.
Глава региона услышал об этой ситуации впервые. "Если это так, то обещаю, что поправлю. Обещаю, что не допущу, чтобы трасса стала платной", - заверил Дмитрий Азаров.
Напомним, 6 декабря на странице "Чайки" в Вконтакте появилось сообщение, что "в ближайшее время будет запущен тестовый режим по платному доступу на спортивную лыжную трассу 6 км".
За разовый вход планируется взимать 100 руб., за абонемент на 30 дней - 1,5 тыс. руб., на 90 дней - 3 тыс. рублей. При этом вход останется бесплатным для детей до 14 лет в сопровождении одного взрослого, пенсионеров и льготников. Также администрация базы пообещала, что в открытом доступе останутся туристическая трасса и спортивные трассы на нижней поляне.
Представители минспорта в соцсетях поясняли, что лыжероллерная трасса была построена для спортсменов, которые будут заниматься бесплатно. А гражданам администрация базы вправе оказывать платные услуги.
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