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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров пообещал не допустить введения платного входа на лыжероллерную трассу "Чайки"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров пообещал не допустить введение платного входа на лыжероллерную трассу самарской спортивной базы "Чайка". Об этом он заявил в четверг, 7 декабря, в прямом эфире ГТРК "Самара".

С просьбой разобраться в проблеме обратилась одна из постоянных посетительниц лыжной базы.

Глава региона услышал об этой ситуации впервые. "Если это так, то обещаю, что поправлю. Обещаю, что не допущу, чтобы трасса стала платной", - заверил Дмитрий Азаров.

Напомним, 6 декабря на странице "Чайки" в Вконтакте появилось сообщение, что "в ближайшее время будет запущен тестовый режим по платному доступу на спортивную лыжную трассу 6 км".

За разовый вход планируется взимать 100 руб., за абонемент на 30 дней - 1,5 тыс. руб., на 90 дней - 3 тыс. рублей. При этом вход останется бесплатным для детей до 14 лет в сопровождении одного взрослого, пенсионеров и льготников. Также администрация базы пообещала, что в открытом доступе останутся туристическая трасса и спортивные трассы на нижней поляне.

Представители минспорта в соцсетях поясняли, что лыжероллерная трасса была построена для спортсменов, которые будут заниматься бесплатно. А гражданам администрация базы вправе оказывать платные услуги.

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