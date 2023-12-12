МегаФон представил нового руководителя макрорегиона Поволжье

Должность директора по региональному развитию поволжских территорий заняла Инна Джур. Занимавший ранее эту позицию Владимир Скурихин перешел на аналогичную в макрорегион Юг и Кавказ.
"Поволжье — важный и перспективный с точки зрения развития бизнеса макрорегион. Здесь проживает более 20 миллионов человек, действуют крупные промышленные предприятия и IT-центры, активно развиваются агрокомплекс и туризм. Высокими темпами идет цифровизация территорий: объем интернет-трафика год к году растёт на 20%. Поэтому своими приоритетными направлениями вижу увеличение абонентской базы как на рынке В2С, так и среди корпоративных клиентов, а также реализацию инновационных проектов для частных компаний и госзаказчиков", — говорит Инна Джур.
Перед командой МегаФона в Поволжье традиционно стоят амбициозные цели. Только за 2023 год инженеры оператора построили и модернизировали здесь порядка пяти тысяч базовых станций. Также МегаФон выступил партнером 44 тысяч компаний и реализовал для них проекты в сфере кибербезопасности, облачных технологий, рекламных сервисов и других профильных услуг. В числе социально-экономических инициатив года — проект "Лесохранитель" (система мониторинга лесных пожаров) в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях.
"Основной показатель эффективного топ-менеджера — успешная реализация стратегических задач и стабильный рост подразделения. Последние годы в МегаФоне Инна руководила бизнесом в одном из крупнейших регионов страны — Свердловской области. Под ее управлением оператор увеличил операционные и финансовые показатели в регионе, выросли доля рынка, число абонентов, территория покрытия. В бизнес-сегменте удалось удовлетворить запрос корпоративных и госклиентов на проекты по кибербезопасности, экологические и промышленные решения, элементы умного города, благодаря чему выручка увеличилась на 30%. Уверен, Инна справится с новым вызовом, преумножит результаты региональных отделений Поволжья и вместе с командой достигнет всех поставленных целей", — комментирует назначение операционный директор МегаФона Олег Телюков.
Инна Джур работает в МегаФоне 12 лет. Семь из них руководила маркетинговой политикой на территории Большого Урала. С 2018 года возглавляла МегаФон в Свердловской области. До прихода в телеком строила карьеру в направлении FMCG¹. Окончила Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет и Уральский институт управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ.
¹FMCG (англ. Fast Moving Consumer Goods) — рынок товаров широкого потребления, в первую очередь — продуктов легкой и пищевой промышленности.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)