В Самаре начал работу региональный избирательный штаб Владимира Путина

В пятницу, 22 декабря, в Самарской области начал работу региональный избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Сегодня в штабе прошло первое организационное собрание.

Сопредседателями регионального избирательного штаба стали член Общественной палаты РФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области, директор фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов, президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

На первом собрании штаба представители общественности обсудили перспективы развития страны, важность сохранения суверенитета, укрепления позиций России, ее экономики и культуры, развития научно-технологического потенциала, социальной сферы в интересах людей, благополучия российских семей. Главная цель общественников - поддержать кандидата в президенты России. Самара переняла эстафету у столицы. В минувшие выходные инициативная группа - впервые - собралась в Москве. Присутствовали на собрании и общественные деятели из нашего региона.

"На самом деле, это была невероятная встреча. Должно было быть 550 человек, а было 750. Среди них были звезды шоу-бизнеса, актеры, учителя, доктора. Но самое главное для меня - это то, что были мамы и жены участников специальной военной операции. Среди них были и военнослужащие, они пришли поддержать нашего президента - и это о многом говорит. Я как никто знаю, сколько делается для наших военнослужащих, для их семей", - подчеркнула член Общественной палаты РФ, руководитель Комитета семей воинов Отечества Самарской области, директор фонда "Звезда и Лира" Екатерина Колотовкина.

Одной из тем для обсуждения стали решения и инициативы президента, меры поддержки жителей страны, нашего региона, которые сохраняются вопреки всем испытаниям, санкционному давлению.

"Помощи больше, возможностей больше, государство поддерживает больше. Семьи чувствуют себя увереннее, потому что есть меры государственной поддержки, они могут планировать свою жизнь, свое будущее", - отметила в ходе встречи исполнительный директор благотворительного фонда "Евита" Ольга Шелест.

В поддержку выступили и представители ветеранских организаций. "Сегодня у нас сильная, независимая страна, которая развивает экономику, социальную сферу и создает достойные условия для жизни людей. Мы отстаиваем наши национальные интересы в СВО, и победа обязательно будет за нами", - отметил председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов.

В эти дни избирательные штабы кандидата открываются по всей России. Напомним, выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта 2024 года.