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Строительство Строительство и недвижимость

В офисе проекта Жилые башни "Баланс Towers" создали технологию проекции квартир в реальном масштабе

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь потенциальные резиденты и те, кто уже приобрел квартиры в проекте, могут представить и спланировать жизнь внутри пространства.

Фото: предоставлено ООО "Специализированный застройщик "СИГМА-СТРОЙ"

Проект Жилые башни "Баланс Towers" презентовал новую форму визуального восприятия квартир — технология проекции планировочных решений в масштабе 1:1 теперь доступна в демонстрационном зале офиса продаж в БЦ "ЗиМ". В Самаре такая сервисная возможность впервые представлена в сфере недвижимости и строительства. Усиливают эффект такого знакомства с будущей квартирой реалистичные макеты мебели и бытовой техники, созданные по прототипу настоящих.

Трансляцию планировок в натуральную величину первыми протестировали резиденты "Баланс Towers" и получили 100% уверенность в правильности своего выбора. В будущем технология им поможет и на этапе создания дизайн-проекта квартиры. А те, кто только выбирает квартиру, смогут "прогуляться" по разным вариантам и выбрать один из 29 сценариев жизни: каждая комната выводится проектором отдельно в натуральную величину с указанием не только квадратуры, но и реальных габаритов.

Коммерческий директор проекта Жилые башни "Баланс Towers" Мария Иванова отметила во время презентации, что очень редко при покупке квартир люди оценивают не только формы комнат, но и длину стен, а потом в готовой квартире может случиться неприятный сюрприз — большую кровать в спальне уже не поставишь, а в ванной комнате уместится только небольшая душевая кабина:

"Важно смотреть не только на форму, но и на содержание — эту мысль транслируем с самого старта проекта, а теперь и доказываем на реалистичных проекциях наших квартир. Все, что мы запускаем в работу, создается для комфорта наших резидентов, и мы видим, как они приятно удивлены такому подходу. Ведь чтобы запустить такую технологию, которая обнажает реальное восприятие вашего будущего пространства, нужно действительно гордиться своим проектом и быть уверенным в нем".

Те, кто пока не побывал в центре продаж Баланс Towers, могут оценить уровень проекта и все планировочные решения на сайте проекта. За семь месяцев со старта реализации в проекте продано 32% квартир. Жилые башни станут визитной карточкой самарской недвижимости класса Upper Middle: с насыщенной собственной инфраструктурой — от смотровой площадки до центра заботы о себе "Баланс", передовыми инженерными технологиями и идеальными планировочными решениями.

Сейчас специальные условия действуют на пять культовых квартир в проекте: каталог можно скачать по ссылке.

Заказать индивидуальную финансовую консультацию и записаться на встречу с консультантом проекта можно по номерам +7 987 955-51-51 или +7 (846) 205-51-51.

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