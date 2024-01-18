Жителям 90 сел области стал доступен скоростной интернет от билайна

Мобильный оператор билайн запустил связь четвертого поколения в 90 небольших селах, деревнях и поселках Самарской области. В большинстве из них живет менее 500 человек.
Скоростной интернет от билайна появился в следующих населенных пунктах: Алексеевский район — Антоновка, Гавриловский, Дальний, Калашиновка, Корнеевка, Ленинградский, Летниково, Несмеяновка, Новотроевка, Осиповка, Павловка, Первокоммунарский, Седыши, Славинка, Субботинский, Шариповка; Безенчукский район — Дружба, Иоганесфельд, Новомихайловка, Троицкое и др. Полный список можно посмотреть на портале билайн now.
Теперь жителям этих сел и деревень стали доступны многочисленные цифровые сервисы на базе сети оператора: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и др.
Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО "Ростелеком". В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.
"Сегодня мобильная связь и интернет стали одними из базовых условий для комфортной жизни. Поэтому мы постоянно работаем над расширением нашего покрытия в области и стараемся приходить даже в отдаленные села и деревни, чтобы каждый житель мог в полной мере пользоваться цифровыми сервисами. Конечно, строительство сети в таких труднодоступных местах — дело непростое, требующее от оператора много затрат и ресурсов. Программа УЦН, участниками которой мы стали этой осенью, помогает решать часть этих вопросов. В рамках данного проекта буквально за два месяца мы сумели запустить скоростную 4G-сеть в 90 малонаселенных пунктах региона. Это довольно серьезное количество. Планируем и дальше двигаться в этом направлении", — комментирует директор Самарского отделения билайн Дмитрий Фомин.
Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются при доступности в населенном пункте технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов.
Последние комментарии
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