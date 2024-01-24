Т1 Интеграция осуществила переход на машиночитаемые доверенности для "Ленты" на базе платформы ELMA365

Т1 Интеграция (Холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, внедрил для розничной сети "Лента" интеграционный модуль, который автоматизирует работу с большим количеством электронных подписей и машиночитаемых доверенностей (МЧД). Новое решение на базе платформы ELMA365 поддерживает актуальные форматы МЧД, обеспечивает бесшовный процесс их оформления и отзыва на протяжении всего жизненного цикла.

С 1 сентября 2023 года участники ЭДО обязаны использовать электронную подпись физлица и МЧД. Компаниям, которым нужен массовый выпуск МЧД (с периодическим отзывом или передоверием) удобнее создавать доверенности в собственной системе. Для перехода на новые нормативные требования, сеть "Лента" решила создать единое пространство для работы с документами, доверенностями и МЧД.

Специалисты Холдинга Т1 внедрили модуль на базе платформы ELMA365 для формирования, подписания и проверки МЧД, а также подписания самих документов с их использованием. Это позволило автоматизировать процессы создания, подписания, отзыва и мониторинга действия машиночитаемых доверенностей. Новое решение помогает создавать МЧД в утвержденных ФНС шаблонах, регистрировать их (вручную или автоматически) или деактивировать. Сотрудник сети "Лента" может загружать в систему xml-файл доверенности от контрагента, проверять корректность данных и соответствие утвержденным форматам, хранить их в виде отдельных элементов.

Специалисты интегрировали новое решение с внешними сервисами: операторами ЭДО, единым блокчейн-хранилищем МЧД, инструментами проверки контрагентов, удостоверяющими центрами и пр. Т1 Интеграция продолжает актуализировать и развивать новое решение в соответствии с требованиями ритейлера, изменениями законодательства и возможностями провайдеров ЭДО.

"Перевод доверенностей из бумажного формата в машиночитаемый — закономерный шаг в цифровизации процессов ЭДО. Для компаний это часто влечет кардинальные изменения в работе с документами, механике их подписания, трансформируется и подход к использованию электронных подписей. Все эти новшества — уникальная возможность для развития. Для того чтобы поддержать эти изменения, мы работаем над универсальным приложением "ЭДО Hub", которое связывает внутренние системы "Ленты" с внешними сервисами. В планах компании — использовать новую систему как единую точку контроля связанных с ЭДО процессов: подписание, антифродовые проверки, интеграции с единым электронным архивом и многое другое", — отмечает Михаил Северов, ИТ-архитектор "Лента".

"В сжатые сроки нам удалось внедрить МЧД на платформе ELMA365 и приступить к реализации разработанной уникальной целевой архитектурной концепции "ЭДО Hub". Мы адаптировали решение Управление МЧД ELMA365 ECM, которое связывает учетные и СЭД-системы "Ленты", сохранив текущие процессы по согласованию и выпуску доверенностей неизменными. Платформа имеет уникальную архитектурную особенность, которая позволяет создавать приложения с использованием low code, включая сложные бизнес-решения. Уверены, внедрение ИТ-инструмента сделает работу с машиночитаемыми доверенностями простой и управляемой", — подчеркивает Александр Абрамян, директор направления автоматизации бизнес-процессов Т1.

"Понимая, что изменения в законодательстве фундаментально меняют правила и требования к технологиям подписания электронных документов, мы уделяем много внимания формированию экспертизы относительно МЧД. Это позволяет нам создавать универсальный ИТ-инструмент подписания документов с использованием МЧД, а также соответствующую инфраструктуру. Возможности платформы позволяют интегрировать её в существующие и новые бизнес-процессы, а также использовать как самостоятельный сервис в связке с другими системами", — комментирует Раис Ахкямов, директор продукта ELMA365 ECM.