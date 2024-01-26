Билайн интегрирует мультитрекинг Callibri в свою Виртуальную АТС

Оценивать эффективность онлайн- и офлайн-рекламы и работу отдела продаж теперь можно в личном кабинете Виртуальной АТС билайн бизнес.

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Билайн бизнес расширяет возможности своей Виртуальной АТС и интегрирует в нее сервис "Мультитрекинг" (18+), разработанный маркетинговой платформой Callibri. Благодаря объединению продуктов предприниматели смогут в режиме "одного окна" узнать, из какого рекламного канала приходит больше клиентов, звонить и принимать вызовы на разных устройствах, настраивать "умную" переадресацию, анализировать качество обслуживания и много другое.

Сервис аналитики "Мультитрекинг" от Callibri может помочь бизнесу оптимизировать рекламный бюджет на основе информации о том, какая онлайн- или офлайн-реклама более эффективна. Решение анализирует три вида обращений: телефонные звонки, заявки на электронную почту и заявки через формы на сайте.

Рекламодателю нужно установить на сайт скрипт, который будет фиксировать статистическую информацию об источниках, которые привели пользователя на интернет-страницу. Для каждого источника — онлайн-рекламы или офлайн-рекламы, баннеров, объявлений — в личном кабинете сервиса будет закреплен отдельный номер коллтрекинга.

В результате, когда пользователь звонит по рекламному номеру, сервис "Мультитрекинг" переадресует вызов на основной номер рекламодателя в Виртуальной АТС билайн бизнес, записывает обращение и фиксирует данные о звонке в журнале лидов и мини-CRM (система взаимодействия с клиентами). Информация вносится в отчет, который показывает конверсию, количество обращений и их стоимость в разрезе рекламных источников, кампаний, объявлений и ключевых слов. Анализ рекламных материалов и звонков осуществляется с использованием программного обеспечения при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.

"Большинство клиентов Виртуальной АТС — это предприниматели, которые активно рекламируют свои услуги в интернете и им важно знать, сколько клиентов приводит реклама. Подключая телефонию, они могут не тратить время на поиски сервиса коллтрекинга и сразу решить эту задачу. Также синергия Мультитрекинга Callibri и Виртуальной АТС билайн бизнес дает больше удобства для пользователя. Во-первых, это быстрая настройка и внедрение обоих сервисов. В личном кабинете Виртуальной АТС уже предусмотрена настройка правил переадресации. Сама переадресация включена в тарифы — это выгодное предложение на рынке. Во-вторых, внести оплату можно в одном окне — не нужно запрашивать отдельные счета. Ну и внимательная поддержка с обеих сторон, которая заинтересована решить вопросы оперативно — клиенту больше не нужно будет писать в разные сервисы", — говорит Иван Шкиря, CEO Callibri.

"Мы постоянно расширяем возможности Виртуальной АТС и тестируем новые функции, чтобы закрывать потребности клиентов. Наше сотрудничество с Callibri началось с интеграции статического коллтрекинга для анализа офлайн-рекламы. Мы быстро увидели, что сервис эффективен и востребован, и решили расширить партнерство. Теперь — после приобретения 51%-й доли в Callibri в ноябре 2023 года — мы реализуем совместную стратегию развития. Интеграция мультитрекинга Callibri в Виртуальную АТС билайн бизнес — большой шаг в этом направлении. Уверен, объединение экспертиз откроет новые возможности для роста эффективности бизнеса клиентов обеих компаний", — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом".