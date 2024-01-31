Т1 Цифровая Академия приняла участие в работе жюри премии IT HR Awards

25 января в Санкт-Петербурге были объявлены победители ежегодной отраслевой премии в области управления персоналом IT HR Awards. Оценивали проекты ведущие эксперты и руководители крупнейших корпораций, представители организаций дополнительного образования и корпоративных университетов, HRD и L&D-специалисты. Холдинг Т1 в качестве члена жюри премии представлял директор Т1 Цифровой Академии Дмитрий Красовский.

Участники конкурса соревновались в номинациях: проект 2023, рекрутмент-кейс, культура менеджмента, внутренние коммуникации, HR-антикризис, DevRel и техно-PR, EVP и другие — всего 12 категорий. В финал премии вышли более 20 компаний. В трёх номинациях — HR-автоматизация, развитие и обучение, HR-инкубатор — перспективность решений и глубину экспертизы участников в жюри оценивал директор Т1 Цифровой Академии. Проекты в представленных областях отвечают актуальным запросам рынка.

Согласно результатам недавнего исследования Т1 Цифровой Академии, корпорации и предприятия реализуют многомерные и комплексные изменения, которые затрагивают выстроенные бизнес-процессы, HR-сферу, а также корпоративное обучение. В области HR и L&D (learning and development) "меняется все": принципы работы с сотрудниками и командами, тематика обучения, форматы и подходы, методики и даже выстроенная система обучения. Однако классическая система (HR) и субкультурная (ИТ) — часто дифференцированы и обособлены друг от друга. ИТ-специалисты обычно самостоятельно решают задачи L&D, и не берут в расчёт принятые в организации HR-практики. Чтобы наладить эту связь между департаментами внутри организации, компании внедряют более инновационные подходы и инструменты в свои HR-практики.

"Дефицит кадров в различных отраслях вынуждает руководителей искать новые механизмы привлечения и удержания сотрудников. Премия IT HR Awards помогает бизнесу выявлять успешные кейсы, на которые стоит ориентироваться в меняющихся условиях. И мы отмечаем, что российские компании понимают: инвестиции в собственные HR-проекты позволяют создавать долгосрочные и доверительные отношения с талантливыми специалистами. Востребованность решений и проектов для эффективного управления персоналом растет. Раскрытие кадрового потенциала, развитие "сквозных" компетенций, повышение мотивации и лояльности, быстрое дообучение соискателей с базовой квалификацией и стратегический найм — вот перечень самых востребованных направлений HR-практик в ближайшие несколько лет", — говорит директор Т1 Цифровой Академии Дмитрий Красовский.