16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Платформа "Интегра 4D-Планета Земля" установлена в Координационном центре правительства РФ В Тольятти обсудили успешные профориентационные ИТ-практики В день Самарской области на выставке-форуме "Россия" пройдет V Форум по цифровой дипломатии В Самаре состоится семинар по применению интеграционной платформы "Интегра 4D-Планета Земля" В Тольятти представили цифровые решения на базе дата-центра технопарка "Жигулевская долина"

ИТ Транспорт и связь

Т1 Цифровая Академия приняла участие в работе жюри премии IT HR Awards

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25 января в Санкт-Петербурге были объявлены победители ежегодной отраслевой премии в области управления персоналом IT HR Awards. Оценивали проекты ведущие эксперты и руководители крупнейших корпораций, представители организаций дополнительного образования и корпоративных университетов, HRD и L&D-специалисты. Холдинг Т1 в качестве члена жюри премии представлял директор Т1 Цифровой Академии Дмитрий Красовский.

Участники конкурса соревновались в номинациях: проект 2023, рекрутмент-кейс, культура менеджмента, внутренние коммуникации, HR-антикризис, DevRel и техно-PR, EVP и другие — всего 12 категорий. В финал премии вышли более 20 компаний. В трёх номинациях — HR-автоматизация, развитие и обучение, HR-инкубатор — перспективность решений и глубину экспертизы участников в жюри оценивал директор Т1 Цифровой Академии. Проекты в представленных областях отвечают актуальным запросам рынка.

Согласно результатам недавнего исследования Т1 Цифровой Академии, корпорации и предприятия реализуют многомерные и комплексные изменения, которые затрагивают выстроенные бизнес-процессы, HR-сферу, а также корпоративное обучение. В области HR и L&D (learning and development) "меняется все": принципы работы с сотрудниками и командами, тематика обучения, форматы и подходы, методики и даже выстроенная система обучения. Однако классическая система (HR) и субкультурная (ИТ) — часто дифференцированы и обособлены друг от друга. ИТ-специалисты обычно самостоятельно решают задачи L&D, и не берут в расчёт принятые в организации HR-практики. Чтобы наладить эту связь между департаментами внутри организации, компании внедряют более инновационные подходы и инструменты в свои HR-практики.

"Дефицит кадров в различных отраслях вынуждает руководителей искать новые механизмы привлечения и удержания сотрудников. Премия IT HR Awards помогает бизнесу выявлять успешные кейсы, на которые стоит ориентироваться в меняющихся условиях. И мы отмечаем, что российские компании понимают: инвестиции в собственные HR-проекты позволяют создавать долгосрочные и доверительные отношения с талантливыми специалистами. Востребованность решений и проектов для эффективного управления персоналом растет. Раскрытие кадрового потенциала, развитие "сквозных" компетенций, повышение мотивации и лояльности, быстрое дообучение соискателей с базовой квалификацией и стратегический найм — вот перечень самых востребованных направлений HR-практик в ближайшие несколько лет", — говорит директор Т1 Цифровой Академии Дмитрий Красовский.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Иван Крюков 07 января 2017 16:41 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги

Фото на сайте

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

В Самарской области запущен мультиплекс цифрового ТВ с региональными программами

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4