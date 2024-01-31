Холдинг Т1 станет организатором Data Fusion Contest 2024

В этом году Холдинг Т1 впервые выступит в качестве организатора ежегодного соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest, учредителем которого традиционно является банк ВТБ.

Соревнование Data Fusion Contest — часть большого проекта ВТБ Data Fusion, также включающего международную конференцию и общероссийскую кросс-отраслевую премию в области технологий работы с данными и ИИ. С 2023 года в проект Data Fusion также входит образовательная программа ВТБ и Финтех Хаба Банка России.

"Последние несколько лет ИИ и большие данные находятся в центре повышенного внимания как перспективное и быстроразвивающееся направление. Появление национального проекта "Экономика данных" будет еще одним шагом по расширению цифровизации и внедрению ИИ в экономику и социальную сферу. По оценкам экспертов, объем российского рынка ИИ в прошлом году вырос на 18%. Ожидается, что благодаря нацпроекту ВВП вырастет на 11,2 трлн рублей за счет применения технологий искусственного интеллекта, — отметил Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех". — Работа с большими данными и разработка индустриальных решений с использованием технологий ML и AI является важным для Холдинга Т1 направлением деятельности, и мы считаем, что организация подобных ИТ-соревнований позволяет наращивать кадровый потенциал и усиливать роль ИИ как драйвера развития".

"Банк ВТБ ежегодно проводит цикл мероприятий в рамках Data Fusion, определяя организаторов по каждому из проектов. Это позволяет нам расширять круг единомышленников и развивать профессиональное сообщество вокруг технологий работы с данными. В этом году мы приняли решение в качестве организатора соревнования пригласить нашего технологического партнера Холдинг Т1, одним из направлений деятельности которого является анализ неструктурированных больших данных и разработка индустриальных решений с использованием технологий ML и AI", — прокомментировал Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент ВТБ.