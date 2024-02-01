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Data Fusion Contest 2024: стартовала регистрация на соревнование, организуемое ВТБ при участии Холдинга Т1

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 февраля открыт прием заявок на ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2024 с призовым фондом 2 млн рублей. Учредитель конкурса ВТБ совместно с организатором состязаний Холдингом Т1 объявили тематику и регламент состязаний.

Первого февраля открылась регистрация на ежегодное соревнование по машинному обучению Data Fusion Contest 2024. Конкурс пройдет с 15 февраля по 5 апреля, его призовой фонд составляет 2 млн руб.

Data Fusion Contest 2024 будет включать в себя две задачи — по геоаналитике и моделям оттока. Участвовать можно будет или в обеих задачах, или же сфокусироваться на решении какой-то одной. Также участников ждут онлайн-митапы с разборами решений от организаторов соревнования.

"Геоаналитика" — предполагает решение задачи по прогнозированию поведения клиентов банка: потребуется спрогнозировать на основе синтетических транзакционных данных пользователя, какие банкоматы из представленного перечня выберет тот или иной пользователь для снятия наличных, рассчитать вероятность использования того или иного банкомата.

"Модели оттока" — также построена на прогнозировании поведения пользователя на основе синтетических данных о его транзакциях. Участнику предлагается спрогнозировать вероятность, когда клиент снизит свою пользовательскую активность.

Как и в прошлые годы, помимо двух основных треков на Data Fusion Contest 2024 открыта специальная номинация — Companion, в рамках которой жюри выберет лучшие открытые решения по обеим задачам, опубликованные участниками до завершения испытаний. Оцениваться будет как техническая составляющая предложенного решения, так и реакции на него в паблике.

"Все больше людей хотят видеть вокруг себя решения, которые бы предугадывали их поведение, и, основываясь на рекомендательных алгоритмах, предоставляли как можно более персонифицированный и качественный сервис. В Data Fusion Contest 2024 мы сделали ставку на хорошо известные в индустрии и актуальные для бизнеса задачи. Используя новые подходы, а также технологии Data Science и Machine Learning, участники смогут проявить себя в решении сложных и важных для бизнеса задач, основываясь на синтетических транзакционных данных пользователя", — подчеркнул Максим Коновалихин, руководитель департамента анализа данных и моделирования — старший вице-президент банка ВТБ.

"Традиционно Data Fusion Contest 2024 — магнит, который привлекает яркие команды, ориентированные на работу с самыми передовыми технологиями. Холдинг Т1, который в этом году впервые стал организатором этого масштабного мероприятия, видит своей задачей выявление и объединение интеллектуального ресурса страны", — отметил Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, генеральный директор Группы "Иннотех".

Более подробная информация о Data Fusion Contest 2024 размещена на сайте конкурса. Регистрация доступна здесь.

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