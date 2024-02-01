"Почта России" внедряет корпоративную аналитическую систему российского вендора НОТА

Российский вендор ПО НОТА (Холдинг Т1) стал поставщиком ИТ-решения по анализу поведения пользователей и качества обслуживания клиентов для АО "Почта России". Это крупнейший на сегодняшний день проект отечественной системы классов Process Mining и Process Discovery среди российских компаний. Решение будет масштабировано по всей стране и установлено на более чем 100 тысяч рабочих мест.

Созданная на базе многокомпонентной Платформы Сфера система сочетает в себе функциональность нескольких востребованных корпоративных инструментов: Сфера. Интеллектуальный анализ процессов, Сфера. Анализ пользовательской активности, Сфера. Учет рабочего времени и Сфера. Мониторинг рабочих станций.

Комбинация различных модулей системы способна выявить реальные сценарии прохождения бизнес-процессов, выполнить их детальный анализ, разработать способы операционной оптимизации, а также повысить эффективность сотрудников и утилизации техники. Решение на базе Process Mining позволит на системной основе обнаружить неоптимальные маршруты, и как следствие, сократить фактические сроки доставки посылок. Использование Платформы Сфера в задачах улучшения операционной эффективности и производственных процессов даёт возможность повышать качество услуг для конечных потребителей.

"С помощью решения от нашего доверенного партнера по цифровой трансформации, российского вендора ПО НОТА, мы планируем прежде всего заботиться о пользователях услуг Почты, но при этом не забываем и об организации комфортных и эффективных внутренних процессов для наших сотрудников. Мы ожидаем, что выявление точек, удлиняющих и усложняющих процесс взаимодействия с клиентом, а также оптимизация логистических маршрутов помогут нам повысить качество предоставляемых услуг", — подчеркивает Дмитрий Чудинов, заместитель генерального директора "Почта России".

"Мы включили модули Process Mining и Process Discovery в состав Платформы Сфера, поскольку считаем их одними из главных элементов современного ИТ-ландшафта крупной корпорации. Именно в больших распределенных компаниях, казалось бы, небольшое — на считанные проценты — повышение эффективности приводит к впечатляющим результатам. Такое расширение набора ИТ-инструментов позволяет бизнесу оптимизировать операционные процессы и сэкономить ресурсы", — отмечает Кирилл Булгаков, управляющий директор российского вендора НОТА (Холдинг Т1).