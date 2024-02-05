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ИТ Транспорт и связь

Сервионика представила подразделение 3D-печати для замены запчастей

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервионика (Холдинг Т1), ведущий игрок на рынке сервиса и ИТ-аутсорсинга России, создала выделенное полнофункциональное подразделение 3D-печати в рамках масштабирования сервиса.

Наиболее востребованным направлением использования 3D-печати стало оперативное пополнение комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей для различного оборудования, преимущественно иностранного производства, сервисным обслуживанием которого занимается Сервионика. Сервис не только значительно ускоряет восстановление оборудования и техники, но и существенно сокращает затраты. Созданные таким способом детали устойчивы к воздействиям различных химических веществ и перепадам температур, обладают высоким уровнем сопротивления изнашиванию, благодаря чему имеют длительный срок эксплуатации.

Оборудование дает возможность изготавливать запасные детали копировально-множительной техники и платежной техники. В настоящее время воспроизводится более 30 корпусных деталей для МФУ (Kyocera, Samsung, HP, Xerox), сканеров (Honeywell), онлайн-касс (АТОЛ), терминалов данных (Zebra8). В целом сервис позволяет произвести для клиента до 140 небольших деталей за 12 часов.

Для печати используются современные модели принтеров Z-Bolt S400 HT PICASO 3D Designer XL PRO. Оборудование также позволяет выполнять лазерную 3D-резку металлов, пластика и резины и таким образом наносить маркировку и текст на продукцию клиента, вырезать сложные контуры и делать отверстия и проемы в изделиях.

"3D-принтеры предоставляют возможность быстро и с минимальными издержками создать любую деталь, штучное изделие или мелкую серию. Таким образом у наших заказчиков сокращается потребность в хранении ЗИП: они смогут получить недостающий элемент с минимальными затратами и в короткие сроки. То есть сервис позволит не только нивелировать проблему нехватки деталей, вызванную уходом зарубежных вендоров и ограничением поставок, но и снизить себестоимость запчастей. Услуга становится все более востребована в регионах России, поэтому мы расширяем географию: на данный момент сервис доступен в Казани, Новосибирске и Петропавловске-Камчатском", — рассказывает Андрей Громов, директор дирекции по работе с государственными органами Сервионики.

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