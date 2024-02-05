11 проектов Холдинга T1 стали лауреатами премии Global CIO

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, победил сразу в 11 номинациях премии GlobalCIO "Проект года — 2023". Лауреатами конкурса стали высокотехнологичные проекты, реализованные компаниями холдинга по различным направлениям деятельности и продуктам:
НОТА
- Внедрение витрины данных НОТА ВИЗОР признано лучшим проектом в номинации "Лучший проект по переходу на налогового мониторинга". Заказчиком выступил Почта Банк, успешно перешедший на современный формат взаимодействия с ФНС в 2023 году.
- Решение по автоматизации рекрутмента от НОТА стало лауреатом в номинации "Лучший проект в области рекрутинга". В рамках проекта был успешно автоматизирован и централизован подбор персонала в АО "Силовые машины", а также кастомизирована под бизнес-процессы ATS-система компании.
- Проект по переводу прямых включений телеканала "Россия 24" на платформу DION признан победителем в номинации "Лучший проект по импортозамещению ВКС". Благодаря переходу на российское решение компании ВГТРК удалось обеспечить бесперебойную передачу видео даже при слабых каналах связи.
Иннотех
- Внедрение автоматизированной платформы ОАЗИС для управления процессами обработки персональных данных в Холдинге Т1 победило в номинации "Лучший проект в области управления персональными данными". Внедрение платформы облегчило взаимодействие между компаниями Холдинга Т1, позволив выстроить удобную структуру реестра процессов обработки персональных данных и вспомогательных реестров.
- Венчурная студия, созданная совместно Группой "Иннотех" и банком ВТБ для разработки продуктов на основе новых технологий, стала лауреатом в номинации "Лучшее решение для создания инновационных продуктов". Заказчики венчурной студии получают конкурентное преимущество, повышая качество и скорость вывода решений на рынок.
- Проект по переводу оценки рыночных рисков банковской книги на целевую платформу ALM признан лучшим решением в категории "Страховые компании и управление рисками". В рамках проекта была создана аналитическая система для расчета балансовых рисков, что позволило в кратчайшие сроки заместить импортное решение.
Холдинг T1
- Проект "Внедрение ERP-системы на платформе 1C в ООО "Шереметьево Хэндлинг" признан победителем в номинации "Лучший проект внедрения 1С: ERP на транспорте". Благодаря созданию единой системы управления бизнес-процессами компании удалось повысить доступность и полноту управленческой информации и качества данных для принятия решений, значительно сократить время производственных и административных операций в компании.
Дататех
- Платформа для построения аналитических хранилищ данных стала лучшим решением в номинации "Аналитика и Big Data". Продукт может быть использован для построения аналитических систем и хранилищ данных в любой отрасли и организациях любого размера.
- Решение по развитию витрины данных "Эквайринг" и миграции на ArenadataDB победило в номинации "Управление финансами". Благодаря внедренному решению финансовой организации удалось ускорить готовность данных для формирования отчетности по продукту "Эквайринг" — процедуры подготовки, проверки и загрузки данных ускорились в четыре раза.
- Проект RegBI Detailed для обработки информации, проверки качества данных и подготовки управленческой, аналитической и МСФО отчетности победил в номинации "Управление компанией". Решение позволило существенно сократить сроки предоставления данных для бизнес-пользователей.
Импортозамещение озера данных на платформу Arenadata Hadoop стало лучшим решением в категории "Управление и хранение данных". Вычислительные мощности одной из крупнейших платформ данных в России увеличены более чем в два раза, что значительно ускорило процесс обработки данных.
"После ухода с рынка западных вендоров ключевым вызовом для всего российского бизнеса стало импортозамещение. Для Холдинга Т1 — одного из крупнейших поставщиков ИТ-решений в стране — сложившаяся ситуация стала драйвером развития. Нашей команде удалось в короткие сроки разработать импортонезависимые решения, которые не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их. Доказательством этому стала высокая оценка профсообщества и победа сразу 11 проектов Холдинга в премии GlobalCIO", — прокомментировал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.
Премия GlobalCIO является одной из наиболее авторитетных в профессиональном ИТ-сообществе. Ее ключевая особенность в независимой оценочной системе — за лучшие проекты голосуют лично ИТ-директора. В 2023 году на конкурсе было представлено 484 проекта, за которые было отдано свыше 4500 голосов.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Мания величия у него. Сравнивает себя с Джобсом, хотя из результатов у него попиленные деньги