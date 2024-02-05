11 проектов Холдинга T1 стали лауреатами премии Global CIO

Холдинг Т1, один из лидеров российского ИТ-рынка, победил сразу в 11 номинациях премии GlobalCIO "Проект года — 2023". Лауреатами конкурса стали высокотехнологичные проекты, реализованные компаниями холдинга по различным направлениям деятельности и продуктам:

НОТА

Внедрение витрины данных НОТА ВИЗОР признано лучшим проектом в номинации "Лучший проект по переходу на налогового мониторинга". Заказчиком выступил Почта Банк, успешно перешедший на современный формат взаимодействия с ФНС в 2023 году.

Решение по автоматизации рекрутмента от НОТА стало лауреатом в номинации "Лучший проект в области рекрутинга". В рамках проекта был успешно автоматизирован и централизован подбор персонала в АО "Силовые машины", а также кастомизирована под бизнес-процессы ATS-система компании.

Проект по переводу прямых включений телеканала "Россия 24" на платформу DION признан победителем в номинации "Лучший проект по импортозамещению ВКС". Благодаря переходу на российское решение компании ВГТРК удалось обеспечить бесперебойную передачу видео даже при слабых каналах связи.

Иннотех

Внедрение автоматизированной платформы ОАЗИС для управления процессами обработки персональных данных в Холдинге Т1 победило в номинации "Лучший проект в области управления персональными данными". Внедрение платформы облегчило взаимодействие между компаниями Холдинга Т1, позволив выстроить удобную структуру реестра процессов обработки персональных данных и вспомогательных реестров.

Венчурная студия, созданная совместно Группой "Иннотех" и банком ВТБ для разработки продуктов на основе новых технологий, стала лауреатом в номинации "Лучшее решение для создания инновационных продуктов". Заказчики венчурной студии получают конкурентное преимущество, повышая качество и скорость вывода решений на рынок.

Проект по переводу оценки рыночных рисков банковской книги на целевую платформу ALM признан лучшим решением в категории "Страховые компании и управление рисками". В рамках проекта была создана аналитическая система для расчета балансовых рисков, что позволило в кратчайшие сроки заместить импортное решение.

Холдинг T1

Проект "Внедрение ERP-системы на платформе 1C в ООО "Шереметьево Хэндлинг" признан победителем в номинации "Лучший проект внедрения 1С: ERP на транспорте". Благодаря созданию единой системы управления бизнес-процессами компании удалось повысить доступность и полноту управленческой информации и качества данных для принятия решений, значительно сократить время производственных и административных операций в компании.

Дататех

Платформа для построения аналитических хранилищ данных стала лучшим решением в номинации "Аналитика и Big Data". Продукт может быть использован для построения аналитических систем и хранилищ данных в любой отрасли и организациях любого размера.

Решение по развитию витрины данных "Эквайринг" и миграции на ArenadataDB победило в номинации "Управление финансами". Благодаря внедренному решению финансовой организации удалось ускорить готовность данных для формирования отчетности по продукту "Эквайринг" — процедуры подготовки, проверки и загрузки данных ускорились в четыре раза.

Проект RegBI Detailed для обработки информации, проверки качества данных и подготовки управленческой, аналитической и МСФО отчетности победил в номинации "Управление компанией". Решение позволило существенно сократить сроки предоставления данных для бизнес-пользователей.

Импортозамещение озера данных на платформу Arenadata Hadoop стало лучшим решением в категории "Управление и хранение данных". Вычислительные мощности одной из крупнейших платформ данных в России увеличены более чем в два раза, что значительно ускорило процесс обработки данных.

"После ухода с рынка западных вендоров ключевым вызовом для всего российского бизнеса стало импортозамещение. Для Холдинга Т1 — одного из крупнейших поставщиков ИТ-решений в стране — сложившаяся ситуация стала драйвером развития. Нашей команде удалось в короткие сроки разработать импортонезависимые решения, которые не только не уступают зарубежным аналогам, но и превосходят их. Доказательством этому стала высокая оценка профсообщества и победа сразу 11 проектов Холдинга в премии GlobalCIO", — прокомментировал генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.

Премия GlobalCIO является одной из наиболее авторитетных в профессиональном ИТ-сообществе. Ее ключевая особенность в независимой оценочной системе — за лучшие проекты голосуют лично ИТ-директора. В 2023 году на конкурсе было представлено 484 проекта, за которые было отдано свыше 4500 голосов.